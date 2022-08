Por las señales de Barça TV y TV3 podrás ver en directo el partido Barcelona vs. Pumas UNAM este domingo 07 de agosto por el Trofeo Joan Gamper 2022. El equipo de Xavi Hernández recibe en el Camp Nou al club mexicano que cuenta con la presencia de un viejo conocido para la casa culé, Dani Alves. Eso sí, los Pumas no atraviesan un buen presente futbolístico luego de un arranque irregular en la Liga MX, donde han empatado sus últimos 3 encuentros. Esto podría ser aprovechado por los españoles, quienes han vivido una pretemporada que genera bastante ilusión entre sus hinchas. Sigue el partido desde las 20:00 horas de España o 13:00 de CDMX y no te pierdas el minuto a minuto.

PREVIA DEL PARTIDO BARCELONA VS. PUMAS POR EL TROFEO JOAN GAMPER

El Barcelona empieza a estampar el dorsal de Lewandowski para la venta de camisetas en la tienda oficial del Camp Nou. (Video: FC Barcelona)