Ronald Koeman, considerado ídolo de Barcelona por todo lo que entregó en su etapa de futbolista (marcó un gol para conseguir una Champions League), fue nombrado para liderar el proceso de transición en el club. Sin embargo, el cambio de presidente -salió Josep Maria Bartomeu e ingresó Joan Laporta- fue contraproducente. De hecho, el holandés se marchó por la puerta falsa y luego arribó Xavi Hernández.

Tras la amarga experiencia que vivió los últimos meses en el club catalán, el entrenador rompió su silencio en una entrevista con el periódico de su país Algemeen Dagblad. En la charla, la primera desde que dejó Cataluña, el preparador se despachó con todo: la salida de Lionel Messi, la relación con Laporta, la contratación de Xavi Hernández.

De entrada, el DT fue muy severo para referirse al tema del goleador argentino y el manejo por parte del titular de Barcelona. “Fue ante la insistencia de la dirección del club por lo que accedí a la salida de algunos jugadores, para poner las finanzas en orden. Pero cuando luego ves que fichan a alguien por 55 millones (Ferran Torres) poco después de dejar ir a Messi... Entonces te preguntas si no habrá más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”, comentó.

En otro momento, Koeman manifestó la incomodidad con Laporta porque no cumplió con su palabra con relación a la contratación de Xavi Hernández, que en ese momento estaba dirigiendo en Catar. “Me dijo mil veces que no sería su entrenador porque le faltaba experiencia”, reveló el exseleccionador de Holanda.

“Simplemente no era el técnico de Laporta, tuve ese sentimiento desde la primera vez que hablé con él, después de que ganase las elecciones. No hicimos click, no tenía el apoyo necesario desde arriba”, indicó el extécnico del Barcelona.

“No me dieron el tiempo que le dieron al nuevo entrenador, Xavi. Todavía lo encuentro doloroso. Estaba lidiando con muchas lesiones, pero ahora Pedri vuelve a estar en forma, Dembélé... Se puede ver todo”, añadió Koeman.

Para Koeman, Xavi sufrió en sus inicios lesiones de jugadores importantes y una plantilla que no era lo suficientemente amplia. “Cada entrenador necesita tiempo y paciencia de parte de la dirección. Xavi entendió eso, y recibió refuerzos. Han fichado tres atacantes (Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang), eso a mí me habría gustado”.

Koeman comentó que fue despedido en una conversación por teléfono de un minuto y medio. “Si realmente pensaban que era una leyenda del Barcelona, deberían haberme tratado de forma diferente. La falta de respeto me ha dolido”.

No obstante, el neerlandés aseguró que el Barcelona “siempre será” su club y no descartó la posibilidad de volver a trabajar algún día para el equipo blaugrana. “No tiene sentido mirar atrás con resentimiento o quemar todos los barcos”, sentenció.