Barcelona vs. A-League All Stars EN VIVO y EN DIRECTO | Sigue MINUTO A MINUTO el amistoso internacional desde Sydney que disputará el equipo de Xavi Hernández. Conoce horarios en el mundo, canales de TV y más en la presente nota. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, minuto a minuto y videos de los goles.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁN BARCELONA VS. A-LEAGUE ALL STARS?

Barcelona ya se encuentra en Australia para enfrentar en un duelo amistoso a las estrellas de la A-League. El duelo se disputará este miércoles 25 de mayo en el Accor Stadium.

BARCELONA VS. A-LEAGUE ALL STARS: HORARIOS EN EL MUNDO

El duelo entre Barcelona vs. A-League All Stars se jugará a las 12:05 p.m. (hora de Barcelona) y 5:05 a.m. (hora peruana). El partido se jugará en Sydney, Australia, y a continuación te mostramos los horarios en el mundo de este partido amistoso.

España 12:05 horas

Perú 05:05 horas

Estados Unidos (LA) 03:05 horas

México 05:05 horas

Colombia 05:05 horas

Chile 06:05 horas

Argentina 07:05 horas

🌍 Los horarios del partido en Sydney 🇦🇺

⚽ A-League All Stars - Barça



📺 MIRA EL PARTIDO EN BARÇA TV+

▶ https://t.co/otyw8DIm9w pic.twitter.com/yxeEFXLCgk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 24, 2022

BARCELONA VS. A-LEAGUE ALL STARS: CANALES DE TV

Según ha informado el club catalán, este duelo podrá sintonizarse en todo el mundo mediante la plataforma de streaming propia del Barcelona, que se llama Barza TV+. Para ello, es necesario estar registrado en la web oficial del club. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

SYDNEY RECIBIÓ CON HONORES AL BARCELONA

Barcelona llegó a Australia para cumplir con el amistoso que tiene pactado con las estrellas de la liga local. Pese a no tener nada en juego, los fanáticos australianos abarrotaron el centro de entrenamiento y todos los lugares en los que se encuentra el equipo blaugrana.

Incluso algunos sitios de la ciudad están con los colores del club catalán para “hacerlos sentir como en casa”. Barcelona no ha desaprovechado la oportunidad para mostrar el efecto que ha causado el cuadro español en una de las ciudades más importantes de Australia.