En la semana de la vuelta de los cuartos de final de la actual Champions, dos ‘champions’ con múltiples ‘Orejonas’ en el palmarés se pasean por Lima con el mítico trofeo en las maletas. El español Carles Puyol y el argentino Javier Mascherano pisaron la capital peruana como parte del Trophy Tour de la UEFA Champions League, que ya pasó por países como Colombia y Ecuador, y luego seguirá su camino hacia Chile y Argentina.

Aprovechando la estadía de ambas leyendas del torneo de clubes de la UEFA, El Comercio los encontró en una conferencia de prensa en San Isidro en la que solo respondieron preguntas sobre el certamen.

En la ida de la llave de Champions League entre Barcelona y PSG se destacó la actuación de Pau Cubarsí, canterano de 17 años que se ha ganado un puesto como titular en el equipo de Xavi.

¿Tanto la presencia de Cubarsí como las actuaciones de Lamine Yamal comprueban que La Masía del Barcelona sigue siendo una de las mejores canteras del mundo?

Kylian Mbappé frente a los 17 años de Pau Cubarsí, canterano del Barcelona. (Foto: AFP) / FRANCK FIFE

El canterano del momento

La primera interrogante abordó el debut y desempeño de Pau Cubarsí en los dos últimos meses en el FC Barcelona. El canterano culé es la joya de moda en el Mundo Barza. Jugó su primer partido con el equipo principal el 18 de enero de este año (victoria 3-1 sobre Unionistas de Salamanca, 45 minutos en cancha). Cuatro después cumplió 17 años. El 27 ingresó en la dolorosa derrota contra el Villarreal por 3-5 de local, y desde entonces no salió del equipo titular de Xavi Hernández.

A la fecha, completa 16 partidos (13 de titular) y hoy será titular fijo en el partido de vuelta contra el PSG por los cuartos de final de la Champions League. En la ida, con un Cubarsí pletórico, el Barcelona remontó por 3-2 en el Parque de los Príncipes.

El Barcelona le ganó 3-2 a PSG en la ida de los cuartos de final de la Champions League, en París. (Foto: Getty Images) / NurPhoto

¿Qué respondieron Puyol y Mascherano sobre Cubarsí?

Carles: Pues la verdad es una sorpresa que un chico de 17 años tenga el rendimiento que Pau está teniendo. Es una grandísimo jugador. Muy completo. Se adapta perfectamente a la idea del club, que es salir con el balón. Pero, después, defensiva y tácticamente es muy bueno. Cuando tiene que ir al choque lo hace muy bien. En los últimos partidos ha jugado muy bien. Cada vez va cogiendo más confianza, va creciendo. Y yo le deseo lo mejor por todo lo que está viviendo y feliz como culé porque creo que tenemos un defensa para muchísimos años. Un chico de la casa.

Javier: Es una gran aparición. No es fácil jugar en este nivel y en este club (Barcelona) con esa corta edad (17 años). Habrá que ver cómo sigue evolucionando. Muchas veces los jugadores aparecen en un pico alto y es el tema de mantenerse. Por eso siempre decimos que lo más difícil no es llegar sino mantenerse, y sobre todo en el alto nivel. Ha dado muestras de sobra que tiene el nivel para hacerlo, ya dependerá de él.

Lamine Yamal debutó profesionalmente en el Barcelona en un partido ante Betis en 2023. (Foto: Getty Images) / David Ramos

La escuelita de casa

Podemos enumerarlos para hablar con sustento. ¿Cuántos canteranos de 20 años a menos entrenan hoy con el equipo principal del Barcelona? Contemos. Los porteros Ander Astralaga (20) y el norteamericano de raíces peruanas Diego Kochen (18). Los defensores Alejandro Balde (20), Pau Cubarsí (17), Héctor Fort (17) y Mikayil Faye (19). Los volantes Gavi (19), Fermín (20), Casadó (20), Garrido (20), Unai Hernández (19) y Pau Prim (18). Y los delanteros, Vitor Roque (19), Lamine Yamal (16, Alarcón (19) y Marc Guiu (18).

Son un total de 16 futbolistas de un plantel de 35 integrantes, lo que representa el 45,7% de canteranos.

Robert Lewandowski y Lamine Yamal son compañeros en el FC Barcelona. (Foto: Getty Images)

¿Qué piensan Puyol y Mascherano sobre la actualidad de La Masía?

Carles: El trabajo que se hace en las formaciones es impresionante, no solo con Pau (Cubarsí) sino con otros jugadores de la casa que hoy mismo están en el equipo. Nos están salvando porque en este momento de escasez financiera que te salgan estos jugadores y que den este rendimiento de inmediato no es fácil y creo que es una suerte tener la cantera que tenemos.

Javier: En este último tiempo, por diferentes razones, el Barcelona tuvo que recurrir a sus divisiones juveniles. Siempre ha tenido muy buenos jugadores. Pero bueno, en este caso, no solamente el momento que atraviesa que hace que estos chicos jueguen sino también para mí la valentía del entrenador (Xavi Hernández) en ponerlos. Porque no solamente consiste en tener buenos jugadores sino tiene que haber un entrenador que sea valiente y les dé espacio. Claramente, está el caso de Pau porque el otro día podía jugar Christensen tranquilamente, pero Xavi no mira el número de documento sino lo que más le beneficia a él.