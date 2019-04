Betis vs. Espanyol EN VIVO ONLINE vía ESPN 3: juegan por la jornada 35 de LaLiga Santander

📋 Ja tenim la convocatòria per al #RealBetisEspanyol! Quin seria el teu onze?



📋 ¡Ya tenemos la lista de convocados para el @RealBetis 🆚 @RCDEspanyol! ¿Cuál sería tu once?



📋 Squad list for tomorrow.



📋 皇家贝蒂斯vs西班牙人大名单出炉!#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/hO5Gb9wEMk