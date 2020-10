Mira aquí los horarios y canales de televisión para ver el Brasil vs. Bolivia EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 9 de octubre, por la primera fecha de las Eliminatorias sudamericanas Qatar 2022. El partido se disputará en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo desde las 9:30 de la noche, hora local (8:30 p.m. de Bolivia - 7:30 p.m. de Perú). El encuentro se podrá ver a través de las señales de Movistar Deportes, SporTV y Cotas TV.

Brasil vs. Bolivia: a qué hora se juega el partido

México - 7:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Brasil - 9:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 8:30 p.m.

España - 02:30 a.m. (sábado)

Cómo ver en vivo y en directo el Brasil - Bolivia

Argentina - TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Brasil - SporTV

Bolivia - COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia

Chile - CDF Premium

Costa Rica - Sky HD

República Dominicana - Sky HD

Ecuador - Canal del Fútbol

El Salvador - Sky HD

Francia - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Guatemala - Sky HD

Honduras - Sky HD

México - Blue To Go Video Everywhere, FITE, Sky HD

Nicaragua - Sky HD

Panamá - Sky HD

Perú - Movistar Deportes

Estados Unidos - FITE, Fanatiz USA

España - DAZN

Preocupación por ‘Ney’

Neymar está bajo cuidados médicos por un dolor en la espalda. El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, explicó que el jugador fue retirado del prácticas del combinado de su país por precaución y será evaluado nuevamente este jueves para definir si podrá actuar este viernes ante Bolivia.

“Neymar sintió un dolor en la región lumbar durante el calentamiento del entrenamiento de hoy. Sin historia de trauma, preferimos retirarlo del entrenamiento. Ya fue evaluado e inició tratamiento de fisioterapia”, explicó el médico en un vídeo divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Si el crack del PSG no llega a recuperarse, todo apunta a que Tite elegirá a Éverton Ribeiro, futbolista de Flamengo, para reemplazar al ex Barcelona en el once titular.

Bolivia con varios problemas

Para el arranque de las Eliminatorias de la Conmebol, el conjunto altiplánico tendrá varios inconvenientes, viéndose obligado a visitar a Brasil con un equipo alterno ante la negativa de los clubes de ceder a los jugadores a la selección boliviana. ¿El motivo? Una pelea dirigencial por la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), cuyo presidente falleció en julio a causa del coronavirus.

Frente a este panorama, el técnico César Farías convocó a cuatro futbolistas que militan en el extranjero. Así, Marcelo Martins (Cruzeiro de Brasil), Alejandro Chumacero (Puebla de México), Jaume Cuéllar (SPAL de Italia) y Boris Céspedes (Servette FC de Suiza) se sumaron al seleccionado.

