Chelsea vs Aston Villa en vivo online gratis se verán las caras este domingo 24 de septiembre del 2023 por la sexta jornada de la Premier League 23/24 en el estadio Stamford Bridge. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 8:00 a.m. (hora local) y 10:00 a.m. (hora argentina) y lo podrás ver por el canal de ESPN y vía streaming mediante Star plus. Los ‘Blues’ no pasan por un buen momento en la temporada, debido a que solo han ganado 1 partido de 5 y esperan remontar en la tabla de posiciones. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ.

VIDEO RECOMENDADO Chelsea vs Aston Villa