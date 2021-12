Chelsea vs. Everton EN VIVO ESPN: este jueves 16 de diciembre desde las 2:45 p. m. (hora peruana) por la fecha 17 de la Premier League de Inglaterra. El partido también será transmitido por Star+ y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles y mejores jugadas al instante, a través este minuto a minuto.

VIDEO RECOMENDADO

Timo Werner anotó el 3-2 del Chelsea vs. Zenit. (Video: ESPN)

Las acciones se desarrollarán en el estadio Stamford Bridge de Londres y el árbitro Michael Oliver se encargará de impartir justicia. Actualmente, Chelsea se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 36 puntos; en tanto que Everton ocupa la decimocuarta casilla, con un total de 18 unidades.

¿En qué canales ver partido Chelsea vs. Everton?

Argentina: ESPN2 Argentina, Star+

Bolivia: ESPN Andina, Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+

Colombia: ESPN Andina, Star+

Ecuador: ESPN Andina, Star+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN Andina

Perú: Star+, ESPN Andina

España: DAZN

Estados Unidos: NBCSN, nbcsports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Uruguay: ESPN Andina, Star+

Venezuela: ESPN Andina, Star+

¿A qué hora ver partido Chelsea vs. Everton?

Estados Unidos – 11.45 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 1.45 p. m. hora de Texas

Perú – 2.45 p. m.

Ecuador – 2.45 p. m.

Colombia – 2.45 p. m.

Estados Unidos – 2.45 p. m. hora de Miami

Bolivia – 3.45 p. m.

Venezuela – 3.45 p. m.

Uruguay – 4.45 p. m.

Paraguay – 4.45 p. m.

Argentina – 4.45 p. m.

Brasil – 4.45 p. m.

Chile – 4.45 p. m.

Inglaterra - 7.45 p. m.

España – 8.45 p. m.

Italia – 8.45 p. m.

El arranque de la temporada de los dirigidos por Thomas Tuchel fue brillante y se mantuvieron en la parte alta del certamen, hasta que se toparon con el duro West Ham. Los ‘Blues’ cayeron por 3-2, perdieron la punta y ahora tienen la presión extra por conseguir los tres puntos en esta jornada, dado que Manchester City ahora lidera con un puntaje de 41.

No obstante, Chelsea tiene favoritismo como local, debido a que suman ocho juegos al hilo sin perder (cinco triunfos y tres empates) ente Premier, Champions League y Carabao Cup. Además, el detalle más importante es que el equipo logró anotar en cada uno de los partidos que disputó en esa condición.

En la liga inglesa, Mason Mount es el máximo artillero de la institución en lo que va de la temporada, sumando seis anotaciones y cuatro asistencias hasta ahora. Reece James, el lateral, lo sigue con cuatro celebraciones, mientras que Romelu Lukaku, el referente de área, solo lleva tres tantos y, por ahora, está en deuda.

Por su parte, Everton parecía tener un proyecto sólido para ser protagonista, pero han perdido mucho brillo y Rafa Benítez, el entrenador, hasta ahora no ha sabido explotar la mejor versión de su plantilla. Debido a la irregularidad, los ‘Toffees’ quedaron relegados entre los últimos lugares, con ocho cotejos sin ganar, antes de doblegar al Arsenal (2-1).

Sin embargo, volvieron a tropezar el fin de semana pasado, con el 3-1 en la visita a Crystal Palace. A pesar del la crisis futbolística, hay jugadores que han destacado con luz propia, como Demarai Gray, quien hasta ahora suma cinco goles y dos asistencias. Richarlison y Andros Townsend lo siguen de cerca, con tres tantos cada uno.

Chelsea vs. Everton: posibles alineaciones

Chelsea: Édouard Mendy; Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho, Callum Hudson-Odoi; Hakim Ziyech, Christian Pulisic y Romelu Lukaku.

Everton: Jordan Pickford; Jonjoe Kenny, Mason Holgate, Michael Keane, Ben Godfrey; Abdoulaye Doucouré, Fabian Delph, André Gomes; Anthony Gordon, Salomón Rondón y Demarai Gray.

Chelsea vs. Everton: historial de partidos

Los partidos Chelsea vs. Everton se han repetido mucho a lo largo de los últimos años, en especial en Premier League. En los 10 choques más recientes, los ‘Blues’ ganaron en cinco ocasiones y los ‘Toffees’ lo hicieron en tres oportunidades. Aquí te dejamos todos los detalles.

08-03-2021: Chelsea 2-0 Everton - Premier League

12-12-2020: Everton 1-0 Chelsea - Premier League

08-03-2020: Chelsea 4-0 Everton - Premier League

07-12-2019: Everton 3-1 Chelsea - Premier League

17-03-2019: Everton 2-0 Chelsea - Premier League

11-11-2018: Chelsea 0-0 Everton - Premier League

23-12-2017: Everton 0-0 Chelsea - Premier League

25-10-2017: Chelsea 2-1 Everton - EFL Cup

27-08-2017: Chelsea 2-0 Everton - Premier League

30-04-2017: Everton 0-3 Chelsea - Premier League

MÁS EN DT...