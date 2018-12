El estreno de Chivas de Guadalajara en el Mundial de Clubes está cada vez más cerca. El 'Rebaño' se medirá ante el Kashima Antlers por cuartos de final del certamen, que reúne a los clubes campeones de las competiciones internacionales de las seis confederaciones continentales, además de uno del país anfitrión.

Por primera vez en la historia, Chivas jugará el Mundial de Clubes, mérito a su título en la Liga de Campeones de la Concacaf. El elenco mexicano debutará frente al japonés Kashima Antlers, este sábado 15 de diciembre, desde las 8:00 a.m. (hora peruana) y 7:00 a.m. (hora mexicana).

Si gana en su debut, Chivas de México enfrentará al Real Madrid. (Foto: Facebook Club Guadalajara)

Chivas vs. Kashima Antlers: horarios del partido



Ecuador - 8:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

México - 7:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

España - 2:00 p.m.



El encuentro entre Chivas y el campeón asiático se jugará en el Estadio Hazza Bin Zayed, ubicado en Al Ain, una ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Y la transmisión estará a cargo de Fox Sports para Lationamérica.

"Es el club más grande de México, que tiene más de 40 millones de aficionados. Técnico que te diga que no tiene ilusión de dirigir a Chivas, está mintiendo. Tomé la decisión porque me parece que es una buena plantilla", afirmó el entrenador José Saturnino Cardozo en la previa.

De ganar la llave, Chivas se enfrentará a Real Madrid, campeón de la Champions League.