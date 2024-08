Además, en comparación, en esta primera parte del año ya se exportaron valores por US$5.744 millones, mientras que en todo el 2023 se registraron despachos por US$8.583 millones.

Con ello cabe hacerse la pregunta, ¿quiénes son los principales países que importan el oro peruano?

Además… Cotización De acuerdo con Reuters, la cotización de la onza del oro cerró este jueves en US$2.423,25. Asimismo, el miércoles 7 y martes 6 de agosto, los precios internacionales estuvieron en US$2.382,92 y US$2.390,82, respectivamente, según el Banco Central de Reserva del Perú. Desde el 26 de junio, el oro no cotiza por debajo de los US$2.300.

¿Cuáles son los principales destinos del oro peruano?

Mercedes Obregón, analista senior de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), explicó que en el 2023 los principales destinos del oro formal que exporta el Perú fueron Canadá, India, Suiza, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Estados Unidos.

Ya en los primeros cinco meses del 2024, el país árabe desplazó a Suiza del tercer lugar, mencionó la especialista. Justamente, hacia Emiratos Árabes Unidos van US$973 millones, registrando un crecimiento del 116% versus el similar periodo de 2023, básicamente por un aumento en el volumen de envíos, comentó.

Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en uno de los principales destinos del oro peruano formal.

Los EAU es el sexto país que más importa oro a nivel mundial, por debajo de Suiza, China, Hong Kong, India y Turquía.

Asimismo, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), aumentó la participación de India y Emiratos Árabes Unidos frente a 10 años previos . El país indio concentraba el 4% de los envíos auríferos del Perú y para el 2023 ya abarcaba un 24%.

En el caso del país árabe, del 2013 al 2023 su participación creció de 1% a 15% entre los principales destinos peruanos para el oro.

El aumento de estos dos países está relacionado con sus estructuras económicas, comentó Paola Herrera, economista senior del IPE. La demanda del metal precioso en India está relacionada con actividades en las refinerías de oro, así como la orfebrería, y en los EAU también se está incursionando en dichas actividades. A ello se suma el uso del oro junto con otros metales para el sector de tecnología, complementó.

“Emiratos Árabes Unidos importa el oro, porque ellos mismos no lo producen. Entonces, aprovechan el oro que pueden importar de países como Perú o de otros lugares como países de África que también tienen una buena potencia productiva de oro”, sostuvo la experta del IPE.

Además, Obregón apuntó que en el 2023 el oro representó un 97% de las exportaciones peruanas al país árabe . En el caso de Suiza, representa un 96% de los envíos; en India, un 88%; en Canadá, un 79%; y en Estados Unidos, un 11%.

¿Qué riesgo representa la minería ilegal para el oro?

Ambas expertas recordaron que la minería ilegal representa un problema para las exportaciones auríferas. Justamente, un 44% de los envíos peruanos de oro al exterior provienen de la minería ilegal, según el IPE. El porcentaje es menor que en Bolivia (50%), Ecuador (70% a 77%), Venezuela (70% a 90%) y Colombia (85%), pero en volumen exportado desde el Perú supera a estos países.

“El volumen de oro ilegal que exporta el Perú es mayor que todo lo que suman estos países, Colombia, Bolivia y Ecuador”, comentó Herrera.

Con la minería ilegal, cabe recordar que el país también afronta temas de inseguridad. Estos aspectos afectan al país frente a los mercados internacionales, sostuvo Obregón y consideró que es importante ver la trazabilidad del oro.

“Si nosotros como país no vemos o no trabajamos en enfrentar la ilegalidad de la minería, no vamos a poder mejorar nuestros [envíos] a nivel internacional”, indicó.

¿TLC con Emiratos Árabes Unidos?

En su mensaje presidencial de Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció que se buscarían concretar negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y Marruecos para establecer acuerdos comerciales. Ello fue ratificado por la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Elizabeth Galdo, al señalar el 4 agosto que van a iniciar rondas de negocios con el país árabe.

“Es un país de ingresos muy altos y también representa una gran oportunidad para el Perú, porque además de negociar el tratado, [EAU] está interesado en realizar inversiones en el país”, indicó a Radio Nacional.

Sin embargo, Obregón precisó que los tratados comerciales buscan dar a los exportadores peruanos oportunidades en estos mercados, por lo que se diversificarían los envíos y no necesariamente se concentraría la participación del oro, en el caso de los Emiratos Árabes.

Por su lado, Herrera consideró que este eventual acuerdo podría ampliar los destinos del oro para el Perú y aumentar la participación de los EAU entre nuestra exportaciones auríferas.

Así también precisó que se debe trabajar en la trazabilidad del oro y en mirar toda la cadena de suministros del metal precioso. Y es que la especialista apuntó que si no existen políticas públicas muy intensivas en cuanto a trazabilidad, un eventual acuerdo comercial generaría mayores incentivos para la minería ilegal.