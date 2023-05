Chivas vs. Atlas EN VIVO | El partido en directo se llevará acabo en el Estadio Akron por el pase a semifinales de la Liga MX . En la llave de ida, el cuadro de Guadalajara cayó por la mínima diferencia; sin embargo, el entrenador del Atlas del fútbol mexicano, Benjamín Mora, aseguró este jueves que no se confiará en la ventaja sobre los locales y saldrá a ganar el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura. ”Es un gol, no me parece que sea una ventaja para sentir que estamos hechos; vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja”, dijo el estratega.

