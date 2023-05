TUDN En vivo Online por TV | Chivas enfrenta a Atlas por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX 2022-23 . El cuadro de Guadalajara tendrá la obligación de revertir el resultado que tuvo tras visitar al conjunto del peruano Anderson Santamaría.

El serbio-español Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas de Guadalajara aseguró este jueves tener fe en que su equipo vencerá el sábado al Atlas y se clasificará a la semifinal del Clausura del fútbol mexicano.

“Tenemos fe; le vamos a dar la vuelta, el equipo ha estado bien y no tengo ninguna duda de que el marcador es remontable”, dijo en Paunovic en una conferencia de prensa tras perder 1-0 ante Atlas el duelo de ida de los cuartos de finales.

Con un gol del colombiano Julián Quiñones y un penalti detenido por su compatriota Camilo Vargas, el Atlas derrotó a las Chivas de Paunovic y tomó ventaja en la serie.

“Este equipo lleva mucho tiempo jugando junto, cuando ocurrió lo del penal todo mundo dijo vamos a sobreponernos, esto me muestra que puede enfrentarse a las adversidades”, indicó.

¿A QUÉ HORA JUEGA CHIVAS vs. ATLAS EN VIVO?

La hora de inicio del Chivas vs. Atlas está programada para las 08:00 de la noche (hora peruana). Mira los horarios por país a continuación.

19:00 horas - México

20:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

21:00 horas - Venezuela, Bolivia

22:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

03:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Bajo la dirección deportiva del mundialista español Fernando Hierro, el Guadalajara logró su mejor torneo en los últimos años al clasificar en tercer lugar y sumar 34 puntos, lo que le dio su pase directo a la liguilla.

El estratega lamentó que el equipo no haya alcanzado la efectividad que requería un partido cuartos de final, pero reiteró estar confiado en que en el partido de vuelta serán más contundentes.

“No fuimos efectivos pero creamos, al final esto es lo que nos podemos llevar, podemos mejorar, desde luego, vamos a mejorar, es cuanto antes porque quedan tres días”, expresó.

¿QUÉ CANALES TV TRANSMITEN CHIVAS vs. ATLAS EN VIVO?

Canales de TV

México: Canal 5, TUDN

Canal 5, TUDN Estados Unidos: Telemundo, Universo

Streaming online

México: ViX+

ViX+ Estados Unidos: Fubo, Peacock

Paunovic reveló que el delantero Alexis Vega sufrió un golpe en la primera parte que ya no le permitió seguir tras el descanso, pero sigue siendo uno de los jugadores claves para poder remontar el marcador y lograr el pase a la semifinal.

Qué dice el DT de Atlas previo al partido contra Chivas de Guadalajara

El entrenador del Atlas del fútbol mexicano, Benjamín Mora, aseguró este jueves que no se confiará en la ventaja sobre el Guadalajara y saldrá a ganar el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura.

“Es un gol, no me parece que sea una ventaja para sentir que estamos hechos; vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja”, dijo el estratega luego de que su equipo venció por 1-0 a las Chivas en el encuentro de ida de la serie.

Con un gol del colombiano Julián Quiñones y un penalti detenido por su compatriota Camilo Vargas, Atlas derrotó al Guadalajara y tomó ventaja en la serie.

Mora alabó el rendimiento, el esfuerzo y la colaboración que mostró el plantel, pero aseguró que el Atlas no pasó aún a la siguiente fase, por lo que no pueden confiarse.

“Vamos partido a partido; tendremos que trabajar el de vuelta de la misma manera”, expresó. Atlas firmó su pase a cuartos de final al quedar en el noveno puesto y vencer al Cruz Azul en la repesca.

“No sé si el marcador refleja lo sucedido, la justicia y los merecimientos en el fútbol son ambiguos; pudimos meter más, pero también ellos pudieron hacer un gol que nos complicara la vida”, concluyó.