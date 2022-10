Se juega un nuevo clásico entre Colo Colo vs. U Católica en vivo, ahora por la fecha 26 del Campeonato Nacional de Chile. Las acciones se desarrollarán este domingo 02 de octubre en el Estadio Monumental, desde las 13:00 (hora peruana) y 15:00 (hora chilena), y contará con la transmisión de TNT Sports, Estadio TNT Sports, TNT Sports 2 y TNT Sports Go. El ‘Cacique’ es líder de la clasificación con 54 puntos y quiere seguir por esa senda, mientras que los ‘Cruzados’ son sextos con 36 unidades. No te pierdas el minuto a minuto vía El Comercio.

PREVIA COLO COLO VS. U CATÓLICA Colo Colo y su preparación para enfrentar a U Católica | Fuente: @ColoColo