En el estadio San Juan del Bicentenario chocan Colombia vs. Eslovaquia en vivo este miércoles 31 de mayo por los octavos de final del Mundial FIFA Sub-20 que se juega en Argentina. El choque entre las selecciones juveniles iniciará a las 12:30 hora de Colombia / 14:30 hora de Argentina y podrás seguirlo por TV a través de DirecTV a nivel internacional, y por Gol Caracol desde el país cafetero; así como de manera online. Aquí los detalles.

El equipo cafetero terminó primero en un reñido grupo C, con victorias por 2-1 contra Israel y Japón y empate 1-1 contra Senegal; lo que le permitió enfrentar a uno de los mejores terceros y evitar a favoritos en octavos de final. Por su parte, Eslovaquia, su oponente, fue tercero del grupo B, detrás de Estados Unidos y Ecuador.

Cabe recordar que los demás duelos de octavos serán: Brasil vs Túnez, Argentina vs Nigeria, Gambia vs Uruguay y Ecuador vs Corea del Sur. Son cinco selecciones suramericanas en esta instancia, un dominio que por primera vez se da en este certamen.

Detalles que debes considerar previo al Colombia - Eslovaquia en vivo

Colombia vs Eslovaquia - Mundial Sub-20. Datos del partido:

Fecha: Miércoles 31 de mayo

Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan, Argentina

Hora: 12:30 p.m. (hora colombiana) | 2:30 p.m. (hora local)

Instancia: Octavos de final del Mundial Sub-20

TV: DSports, Caracol, RCN

Online: Streaming | El Comercio

¿Dónde ver Colombia - Eslovaquia en vivo por octavos de final?

El enfrentamiento comenzará a las 2:30 p.m. hora local (12:30 hora de Colombia). Los fanáticos podrán disfrutar del partido en vivo a través de las transmisiones de DirecTV Sports, RCN y Caracol Televisión, con la cobertura de Gol Caracol.

Link online para ver, Colombia vs Eslovaquia en vivo online

¿A qué hora juegan Colombia vs Eslovaquia en vivo hoy?

Si no te quieres perder este emocionante duelo entre las escuadras juveniles de Colombia y Eslovaquia, te dejamos los horarios por países: