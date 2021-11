Colombia y Paraguay chocarán en vivo y en directo por la fecha 14 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 . El combinado de Reinaldo Rueda deberá hacer respetar la casa y quedarse con los 3 puntos si quiere seguir soñando con el boleto a la próxima Copa del Mundo. Mientras tanto, los guaraníes tendrán que salir a hacer lo propio y dar el batacazo en suelo colombiano para así tener una mínima de posibilidad. Te dejamos aquí los horarios y dónde ver este partidazo por la Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

La Selección de fútbol de Colombia marcha quinto en la tabla de posiciones de las eliminatorias y está en zona de repechaje. Sin embargo, esto no le asegura nada a cinco fechas de terminar el proceso clasificatorio, pues otras selecciones también se encuentran muy cerca. Por lo mismo, deberán salir con lo mejor que tienen y así no pasar en el tramo final. Los cafetaleros llegan de caer 1-0 ante Brasil y no tienen mejor manera de levantarse que ante su público y con triunfo incluido.

El panorama cambia cuando hablamos de la Selección de fútbol de Paraguay , que en la fecha pasada estrenó en el banquillo a Guillermo Barros Schelotto, quien reemplazó a su compatriota Eduardo Berizzo, echado por malos resultados. Los paraguayos no tienen otra que ir a darlo todo en Barranquilla y por lo menos sumar un punto que le permita aferrarse a un milagro y así conseguir el ansiado boleto al mundial. El conjunto de la Albirroja llega de perder ante Chile y eso hace que un triunfo sea más que imperante para sus aspiraciones.

¿Cuándo juega Colombia vs Paraguay?

Según la programación de la CONMEBOL , el partido entre la selección Colombia y Paraguay está programado para jugarse este martes 16 de noviembre del 2021.

¿Dónde juega Colombia - Paraguay?

El recinto elegido por el ente sudamericano será el Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla , con capacidad para 46, 6922 espectadores.

¿A qué hora se juega el partido, Colombia-Paraguay?

Para los que se encuentran en territorio colombiano el partido entre Colombia y Paraguay podrán seguirlo desde las 18:00 horas. Pero, si te encuentras en otros países como Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay o Brasil, el cotejo empezará desde las 20:00 horas.

¿Cómo y dónde ver el encuentro entre Colombia y Paraguay?

Como este y todos los partidos de Eliminatorias, el encuentro entre Colombia y Paraguay será transmitido por la señal de Caracol TV , en vivo y en directo. Otros medios en donde también puedes seguir el partido entre colombianos y La Albirroja, puede ser RCN de Colombia o la misma aplicación Caracol Play .

Tabla de posiciones de Eliminatorias: cómo van Colombia y Paraguay

Antes de este compromiso, Colombia llega con 13 partidos jugados y 16 puntos, mientras que Paraguay, rival que intentará ganar de visita tiene la misma cantidad de partidos, pero una puntuación de 12. De ganar los guaraníes podrían ponerse a un punto de la zona de clasificación, siempre y cuando ocurran otros resultados.

¿Dónde y desde cuándo salieron las boletas para el Colombia-Paraguay?

La federación colombiana puso a la venta 10 mil boletas para que los hinchas puedan acompañar a la Selección Colombia en el duro encuentro que tienen ante Paraguay. Este anuncio se hizo desde el jueves pasado, fecha en la que el combinado de Rueda enfrentó a Brasil.

Las entradas las puedes adquirir en la página autorizada www.tuboleta.com, la cual garantiza el 100% del aforo para el recinto donde hace de local Colombia. Para poder ingresar al estadio se deberá presentar obligatoriamente el carné o certificado digital de vacunación contra el coronavirus.

