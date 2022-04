Cruz Azul vs. Querétaro EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este jueves 21 de abril por la jornada 15 del Clausura 2022 de la Liga MX a partir de las 9 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva mediante Fanatiz.

Los ‘Cementeros’ llegan a este partido tras perder (1-0) ante Guadalajara. Con ese resultado, se ubican en el sexto puesto con 21 unidades por lo que está obligado a ganar a los ‘Gallos’ para meterse entre los cuatro primeros puestos.

Tras la derrota ante el ‘Rebaño’, el DT de la ‘Máquina’, Juan Reynoso, expresó una autocrítica. “Más allá de lo bien que jugó Chivas, nosotros dejamos de hacer cosas como equipo. No sobrevaloramos por momento y ellos aprovecharon. Cuando jugamos, los pocos lapsos buenos que tuvimos, pues generamos. Pero, cuando queremos responder en lo individual, le damos vida al rival innecesariamente”, mencionó en conferencia de prensa.

De la misma manera, comparó el partido que jugó a mitad de semana con el encuentro que se disputó este sábado. “Lo contradictorio es que hace cuatro días contra Pumas, más allá de que no se logró el objetivo, el equipo hizo una muy buena presentación y cuatro días después nos confundimos. A los chicos se los acabo de decir, la sensación es de molestia total”, añadió.

“El fútbol y la vida son similares. Hay que volver a las bases a partir de la humildad, saber lo que nos hace bien y nos hace mal. Cuando nos confundimos, no solo en el fútbol, ya que también en la vida, es donde tenemos los tropiezos. Hoy el mensaje es muy claro”, explicó.

A QUÉ HORA JUEGAN CRUZ AZUL - QUERETARO POR LIGA MX

Perú: 9 p. m.

Colombia: 9 p. m.

Ecuador: 9 p. m.

México: 9 p. m.

Argentina: 11 p. m.

Chile: 10 p. m.

Uruguay: 11 p. m.

Por su parte, Querétaro llega a este partido tras empatar (1-1) ante Santos Laguna y, con ese resultado, se mantiene en el penúltimo puesto con 13 unidades. Pese a la lejanía en la tabla, el DT de los ‘Gallos’, Hernán Cristante, espera clasificar a la liguilla final.

“Hay una sola realidad, no estamos para pasar este torneo, queremos alcanzar la zona de reclasificación y hacernos tan fuertes para hacer una liguilla, matemáticamente tenemos esa posibilidad y no la quiero descartar. Lamentablemente los resultados no han acompañado lo que ha hecho el equipo en la cancha”, señaló en conferencia de prensa.

Cabe recordar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 19 de septiembre del año pasado. Cruz Azul ganó por 2-0 con goles de Brayan Angulo y Lucas Passerini, ambos ya no se encuentran en el club.

QUIÉN TRANSMITE CRUZ AZUL - QUERÉTARO

Es importante mencionar que Cruz Azul vs. Querétaro se transmitirá en exclusiva mediante Fanatiz y Fox Sports en territorio mexicano.

FORMACIÓN DE CRUZ AZUL VS. QUERÉTARO: POSIBLE ONCE

Querétaro: Aguerre, Torres, Balanta, Perg, Vera, Sequeira, Escamilla, Hernández, Barrera, Angulo y Sepúlveda.

Cruz Azul: Jurado, Aguilar, Abram, Aldrete, Domínguez, Rivero, Lira, Romero, Baca, Giménez y Antuna.