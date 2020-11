Diego Maradona será intervenido este martes por la noche luego que los médicos le detecten un hematoma en la cabeza. El astro argentino se encuentra encuentra lúcido y tranquilo, a cinco días de haber cumplido 60 años; sin embargo, el proceso es necesario para evitar algún tipo de complicación en un futuro.

El director técnico de Gimnasia se encontraba internado en La Plata, por lo que en horas de la tarde lo trasladaron rumbo a la Clínica Olivos, donde será intervenido quirúrgicamente.

Un gran número de hinchas acompañó al ’10′ en el trayecto. Banderas y cánticos hicieron que la ruta que realizó la ambulancia esté llena de color.

“Lo voy a operar yo con mi equipo. Lo vamos a operar hoy. Él está lúcido, comprende y está de acuerdo con la intervención. Le expliqué y está muy tranquilo. Es un hematoma subdural, se forma entre el cerebro y el cráneo, y es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen estos hematomas suelen ser añosos y de riesgo. El panorama no cambió, Diego sigue igual”, informó Leopoldo López, médico personal de Maradona.

“Diego sigue con la misma condición clínica, pero con una causa más concreta. No podía ofrecerles los datos con claridad porque no estaban todos los estudios. Los hematomas subdurales son imperceptibles y los pacientes suelen no recordarlos”, añadió.

