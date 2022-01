El sorpresivo fallecimiento de Hugo Maradona, hermano de Diego, generó mucho pesar en Argentina, puesto que se trató de una figura querida y reconocida. No obstante, la noticia también generó aspectos negativos, puesto que se empezó a crear una serie de rumores respecto a la muerte del exfutbolista.

Según las hipótesis que circularon a través de redes sociales, el hermano del ‘Diez’ tuvo problemas de salud, luego de presentar efectos adversos a la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). “Otro paro cardíaco de un deportista inmunizado. DEP”, era un habitual comentario surgido a través de Twitter respecto al tema.

La información generó incomodidad entre los familiares del difunto y finalmente decidieron aclarar el asunto relacionado a Hugo Maradona. La pareja del exjugador, Paola Morra, explicó algunos detalles de lo que pasó verdaderamente con su fallecido esposo.

“Hugo no murió por contraer COVID-19, ni por una enfermedad cardíaca. Incluso, no padecía de nada relacionado a esto último”, expresó la viuda en redes sociales. “Lamentablemente, fue afectado por una bronquitis grave, la cual desarrolló muy rápido y no tuvo oportunidad de luchar por su vida”, agregó.

De la misma forma, Paola Morra solicitó encarecidamente que las personas dejen de estar hablando de un tema tan delicado, dado que su familia atraviesa por un momento de dolor. “Eviten declaraciones inútiles, que no corresponden a la realidad y que últimamente están circulando en Argentina”, sentenció.

Recordemos que Hugo Maradona perdió la vida el pasado 28 de diciembre del 2021, en su residencia de Monte de Procida, ubicada en Nápoles. De acuerdo a la prensa italiana, el hermano de Diego iba a pasar por unos exámenes médicos, puesto que presentó algunas molestias que incluso impidieron que viaje a Dubái, pero la afección que tenía avanzó muy rápido.