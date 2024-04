Ecuador vs. Uruguay en vivo: sigue el partido por la fecha 5 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El juego se disputa el viernes 19 de abril, desde las 18:30 horas de Perú y (20:30 de Uruguay), en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil, Ecuador. DirecTV Sports pasa el compromiso en ambos países y a nivel regional. También se pueden seguir las imágenes vía streaming por DGO (DirecTV GO). Sigue todos los detalles del partido aquí en El Comercio.

