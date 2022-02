Egipto vs. Camerún EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por semifinales de la Copa Africana de Naciones, este jueves 3 de febrero desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2 y Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección de Egipto y Camerún se enfrentarán por el boleto para la final de la trigésimo tercera edición de la Copa Africana de Nacional, donde ya espera Senegal, que eliminó a Burkina Faso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Paul Biya.

Egipto vs. Camerún: horarios del partido y canales

México - 1:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN Mexico

Perú - 2:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Ecuador - 2:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Colombia - 2:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Bolivia - 3:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Venezuela - 3:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Paraguay - 4:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Chile - 4:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Argentina - 4:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Uruguay - 4:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Brasil - 4:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

Cada vez queda menos para conocer al campeón de la Copa Africana. Por ese objetivo va Egipto, que es el máximo ganador de la historia con siete títulos, el último logrado en el 2010.

De la mano de su principal estrella, Mohamed Salah, Egipto ya está entre las cuatro mejores selecciones y tendrá un duro desafío cuando se mida con Camerún, país anfitrión de la competencia.

Los ‘Faraones’ iniciaron su camino con una dura derrota a manos de Nigeria. Después, le ganaron a Guinea-Bissau y Sudán, también por la ronda de grupos. En octavos, se impusieron a Costa de Marfil en penales. En tanto que en cuartos de final, Salah y compañía vencieron a Marruecos en tiempo extra.

En la previa, el entrenador de la selección de Egipto, Carlos Queiroz, le respondió a Samuel Eto’o, quien instó a los cameruneses a tomar esta llave como si fuera una guerra.

“Lamentablemente, creo que es un enfoque muy desafortunado, incluso para la gente de Camerún. Creo que se olvidó que unos cameruneses murieron hace unos días en un estadio; hacer una declaración así en la previa de un partido... No creo que aprendiera nada cuando estaba en el fútbol profesional. Fue un comentario desafortunado, el fútbol no es guerra, es celebración, alegría, felicidad”, dijo Queiroz.

Por otro lado, Queiroz se refirió al duro reto que se le viene: “Estamos listos. No sé qué pasará, pero estaremos preparados y jugaremos al fútbol. Ahora todo lo que tienen que hacer es elegir si jugar al fútbol o hacer la guerra contra nosotros. Porque si eligen una guerra, pierde. No tienen oportunidad. ¿Contra nosotros? Cualquiera que diga lo contrario es porque no conoce a los egipcios”.

Al frente estará Camerún, campeón de la Copa Africana en cinco oportunidades, que sin dudas no será un escollo fácil para los egipcios. En casa, los ‘Leones Indomables’ intentarán meterse en la instancia decisiva para levantar una vez más el trofeo.

Hasta aquí, el saldo de Camerún es de un empate y cuatro triunfos, el más reciente obtenido a costa de Gambia, en la ronda de cuartos de final.

“Es obvio que nuestro objetivo es claro: jugar bien y ganar contra el equipo más exitoso de África. Estamos enfocados en este objetivo. Los jugadores están muy motivados”, declaró en la antesala, Toni Conceicao, director técnico de Camerún.

Egipto vs. Camerún: últimos enfrentamientos

Egipto 1-2 Camerún | 2017

Egipto 2-1 Camerún | 2012

Egipto 3-1 Camerún | 2010

Camerún 0-1 Egipto | 2008

Egipto 4-2 Camerún | 2008

Camerún 1-1 Egipto | 2005

Egipto 3-2 Camerún | 2004

Camerún 0-0 Egipto | 2004

Camerún 1-0 Egipto | 2002

Camerún 2-1 Egipto | 1996

Egipto vs. Camerún: probables alineaciones

Egipto: Sobhy, Kamal, Trezeguet, Hamdi, Fatouh, Ashraf, El-Sulya, Elneny, Mohamed, Marmoush y Salah. DT: Carlos Queiroz.

Camerún: Onana, Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo, Oum Gouet, Anguissa, Ekambi, Kunde, Ngamaleu y Aboubakar. DT: Toni Conceicao.