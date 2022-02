La selección Colombia quedó al borde de quedarse sin posibilidad de clasificar a Qatar 2022, luego de estar presente en dos citas mundialistas consecutivas. Colombia debe ganar sus dos últimos partidos y esperar una serie de resultados para soñar con una posible clasificación al Mundial que se jugará este año.

Uno de los grandes ausentes en las dos últimas fechas donde Colombia cayó como local por 1-0 ante Perú y luego de visita ante Argentina, fue el delantero Teófilo Gutiérrez, de gran nivel en el torneo local con camiseta del Deportivo Cali.

Su ausencia fue una de las polémicas, debido a que otros jugadores que tuvieron un rendimiento menor al de ‘Teo’ en el torneo colombiano, sí fueron convocados por Reinaldo Rueda, algo que es visto como muy contradictorio.

Según el periodista colombiano Jhon Jairo Miranda de Win Sports, la ausencia de ‘Teo’ fue por decisión de jugadores del plantel de la selección Colombia: “El jugador se negó a contarme la historia, pero en medio de la rabia, me lo contó”.

“Con la condición de no dar su nombre, él me contó que Reinaldo quería a Teófilo Gutiérrez, pero el técnico recibió la voz de algunos integrantes que le dijeron: ‘No lo queremos, no nos gusta’, y Reinaldo democráticamente no quiso reventar el grupo y mantener la mediana armonía”.

En medio de los malos resultados, la prensa colombiana y los hinchas ya no están conformes con Reinaldo Rueda y se especula que dejará de ser el entrenador al final de las Eliminatorias.

