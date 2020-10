Neymar salió lesionado en el partido entre PSG y Estambul Basaksehir por Champions League. El brasileño sintió un dolor muscular y de inmediato pidió atención médica. La noticia causó preocupación en la selección brasileña que enfrentará la fecha doble de noviembre rumbo al Mundial Qatar 2022. Este viernes se confirmó lo peor.

Según informó el entrenador de París, Thomas Tuchel, ‘Ney’ no podrá volver a los campos de juego por un mes, esto sería tras el periodo de partidos internacionales previstos en noviembre.

“Neymar no volverá a jugar con nosotros hasta después del parón de selecciones. No jugará contra el Nantes, Leipzig y Rennes. Espero que no juegue con la selección brasileña, ya que está lesionado”, afirmó el técnico alemán.

Neymar, autor de tres goles contra Perú el pasado día 13, había sido convocado por el seleccionador brasileño para los partidos del 14 y el 17 de noviembre contra Venezuela y Uruguay, de la fase de clasificación del Mundial de 2022.

Con el PSG va a perderse dos partidos de liga y uno decisivo de Champions League contra el Leipzig.

Sobre el calendario, Tuchel se quejó de la exigencia provocada por el coronavirus: “Vamos a matar a todos los jugadores. No tenemos nada de descanso. No podemos recuperarnos bien. En el deporte hay una relación entre la preparación y el rendimiento. Ayer llegamos por la noche, un día después del partido. Perdemos un jugador en cada partido”.