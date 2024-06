Eslovenia vs. Serbia EN VIVO y GRATIS por internet. Este jueves 20 de junio, Eslovenia y Serbia se enfrentan en un emocionante partido por la segunda fecha del grupo C de la Eurocopa 2024. Este choque será importante para ambas selecciones, que buscan sumar sus respectivos puntos, por lo que lo amantes del fútbol vivirán un partido con muchas emociones desde el primer minuto. El encuento está programado a las 8:00 am de Perú y se jugará en el Estadio del Bayern Múnich. Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de la Euro, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión y más.

Los eslovenos, dirigidos por Matjaž Kek, buscan llevarse su primera victoria en el torneo luego de igualar en su debut ante Dinamarca en un complejo encuentro realizado el pasado domingo 16 de junio. Ambos equipos igualaron el marcador con un gol cada uno.

Por otro lado, los serbios vienen de caer en su primer encuentro ante Inglaterra, quiénes hasta el momento vienen siendo líderes del grupo C con 3 puntos.

¿A qué hora juegan Eslovenia vs. Serbia, EN VIVO y ONLINE?

En Perú , el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 8:00 a.m.

, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 8:00 a.m. En Ecuador, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 8:00 a.m.

En Colombia, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 10:00 a.m.

En Paraguay, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 9:00 a.m.

En Uruguay, el partido Eslovenia vs Serbia comienza a las 10:00 a.m.

Qué canal pasa Eslovenia vs Serbia EN VIVO

Este duelo, que promete emociones y goles, se podrá visualizar por los siguientes canales y señales:

TVE La 1

RTVE Play

Teledeporte

ESPN

Star+

SKY Sports HD (1534, 1535 y 1536)

TV Azteca 7

ViX Premium

Canal 5 (TUDN)

¿Dónde seguir Eslovenia vs Serbia EN VIVO?

Podrás seguir todas las incidencias de este duelo entre Eslovania y Serbia por medio de la web de DT El Comercio.

Dónde juegan Eslovenia vs Serbia

Este emocionante partido se jugará en el estadio del Bayern Múnich.

Posibles alineaciones de Eslovenia vs Serbia

Eslovenia: Jan Oblak; Žan Karničnik, Vanja Drkušić, Jaka Bijol, Erik Janža; Adam Gnezda Čerin, Timi Max Elšnik, Petar Stojanović, Jan Mlakar; Andraž Šporary Benjamin Šeško. DT: Matjaž Kek.

Serbia: Predrag Rajković; Miloš Veljković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović; Andrija Živković, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Filip Kostić; Dušan Vlahović, Sergej Milinković-Savić; y Aleksandar Mitrović. DT: Dragan Stojković.

¿Cuáles son los próximos partidos de Eslovenia y Serbia?

Eslovania vs Serbia (20 de junio)

Dinamarca vs Serbia (25 de junio))

Inglaterra vs Eslovenia (25 de junio)

Tabla de posiciones del Grupo C de la Eurocopa 2024

Inglaterra: 3 puntos

Dinamarca: 1 punto

Eslovenia: 1 punto

Serbia: 0