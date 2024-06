Mira Eslovenia vs. Serbia EN VIVO y online por la Eurocopa 2024 | Eslovenia y Serbia correspondiente al Grupo C de la Eurocopa 2024 se enfrentan este jueves 20 de junio desde el Estadio del Bayern Múnich. Este encuentro está programado para las 8:00 a.m. hora peruana. El equipo de Eslovenia, empató su primer encuentro a un gol con Dinamarca. Por su parte, Serbia tuvo un debut más complicado, le tocó enfrentar a la favorita del grupo, Inglaterra, y cayó por 1-0. Para Sudamérica y Centroamérica, ESPN tiene los derechos de transmisión de todos los partidos de la Eurocopa. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este duelo por medio de la web de DT El Comercio.

Posibles alineaciones de Eslovenia vs. Serbia | Por Eslovenia: Jan Oblak; Žan Karničnik, Vanja Drkušić, Jaka Bijol, Erik Janža; Adam Gnezda Čerin, Timi Max Elšnik, Petar Stojanović, Jan Mlakar; Andraž Šporary Benjamin Šeško. DT: Matjaž Kek en Serbia: Predrag Rajković; Miloš Veljković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović; Andrija Živković, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Filip Kostić; Dušan Vlahović, Sergej Milinković-Savić; y Aleksandar Mitrović. DT: Dragan Stojković.

Todas las decisiones arbitrales tomadas con el sistema de videoarbitraje serán explicadas en tiempo real en el estadio, y para los espectadores, durante la Eurocopa-2024 en Alemania (14 de junio-14 de julio), anunció este miércoles el responsable de la comisión de árbitros de la UEFA, Roberto Rosetti. (Video: AFP)