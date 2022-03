España vs. Islandia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso internacional por fecha FIFA camino a Qatar 2022 este martes 29 de marzo del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio de Riazor. Puedes seguir la transmisión vía DirecTV Sports, DirecTV GO, RTVE y TVE La 1.

Luis Enrique inició con la etapa de prueba que tiene como finalidad hallar a los jugadores que llevará a la Copa del Mundo. De momento, el primer examen fue complicado y su equipo remó duro para imponerse por 2-1 a Albania.

ESPAÑA VS. ISLANDIA: HORARIO DEL AMISTOSO

México – 12:45 p.m.

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Chile – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Ferran Torres y Dani Olmo, en el último suspiro, fueron los autores de las conquistas. Tras aquella contienda, se espera que el DT de la ‘Roja’ realice modificaciones en la escuadra. Y es que, hasta el estreno en el Mundial, serán escasas las oportunidades para juntarse a entrenar.

De su lado, luego de quedar sin chances de decir presente en Qatar 2022, el combinado de Islandia disputó una serie de amistosos. Este año, en enero, los ‘Vikingos’ empataron con Uganda y cayeron frente a Corea del Sur. Mientras que, este mes, igualó con Finlandia.

ESPAÑA VS. ISLANDIA: DÓNDE VER EN VIVO

Para ver el partido entre España e Islandia hay tres opciones. Si vives en territorio español, las acciones serán transmitidas por TVE. En tanto, para México está disponible la señal de SkyHD. Finalmente, en Sudamérica se podrá ver en DirecTV Sports.

ESPAÑA VS. ISLANDIA 2022: TRANSMISIÓN ONLINE

Para ver la transmisión online del partido entre España e Islandia en territorio español está disponible Play TVE. Mientras que en México se podrá ver en la plataforma Blue To Go Video Everywhere. En tanto, el aplicativo de DirecTV Go queda disponible para Sudamérica.

ESPAÑA VS. ISLANDIA: POSIBLES ALINEACIONES

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Hugo Guillamón, Jordi Alba; Rodri, Koke, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Morata.

Islandia: Rúnarsson; Sampsted, Bjamason, Grétarsson, Magnússon; Bjarnason, Póoarson, Helgason; Sigurdsson, Böðvarsson, Thorsteinsson.

¿DÓNDE JUEGAN ESPAÑA VS. ISLANDIA EN AMISTOSO INTERNACIONAL?

