España vs. Suiza EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 5 del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, este sábado 24 de septiembre desde la 1:45 p.m. (hora peruana) y 8:45 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star Plus, fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el objetivo de conseguir una victoria para dar un gran paso para el Final Four de la Liga de Naciones, España recibirá a una difícil Suiza. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de la Romareda.

HORARIO DE ESPAÑA VS. SUIZA EN DIRECTO

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

QUÉ CANAL TRANSMITE ESPAÑA VS. SUIZA EN VIVO

El España vs. Suiza será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Liga de Naciones. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio de la Romareda y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, mientras que en España, los canales con los derechos con fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1.

ASÍ LLEGAN ESPAÑA Y SUIZA AL PARTIDO

La ‘Roja’ encabeza el Grupo 2 de la Liga A del torneo continental, con un punto de ventaja sobre los lusos, mientras por detrás se sitúan la República Checa a cuatro puntos de los españoles y los suizos, que cierran la llave.

Sólo el primero de cada uno de los cuatro grupos que forman la Liga A se clasifica para la Final Four y la Roja podría asegurarse el primer puesto si gana a Suiza y Portugal pierde con la República Checa.

“Independientemente del resultado de mañana, ganando a Portugal estamos estaríamos en la final, pero no vamos a especular”, advirtió este viernes el seleccionador español, Luis Enrique Martínez.

Suiza y Portugal se erigen, además, en las dos últimas pruebas de envergadura antes del Mundial de Catar, aunque el seleccionador español solo tiene en mente clasificarse para la final a cuatro de esta Liga de Naciones.

España buscará frente a Suiza ser protagonista con el balón y ser ofensiva, como insiste Luis Enrique, que espera un equipo helvético complicado.

“Nos costó tener el control del partido en la última fase en el último partido. No espero una Suiza defensiva porque saben jugar cuando tienen el balón”, dijo ‘Lucho’.

España vs. Suiza: probables alineaciones

España: Unai Simón, Carvajal, Eric García, Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata. DT: Luis Enrique Martínez.

Suiza: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Sow, Shaqiri, Seferovic y Embolo. DT: Murat Yakin.

EN QUÉ ESTADIO JUEGAN ESPAÑA Y SUIZA