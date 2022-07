Vía ESPN, River Plate vs. Vélez Sarsfield se ven las caras en vivo y en directo¿Cómo ver el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 en el Estadio Monumental?. El compromiso se jugará a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana). El ‘Millonario’ perdió (1-0) en el encuentro ida y luego de la derrota ante el ‘Fortín’, Marcelo Gallardo expresó una autocrítica. “Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones, jugamos mal”, declaró en conferencia de prensa. “Sabemos que tenemos que mejorar porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos la semana que viene cambiar la imagen del partido de hoy”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO Previa del partido de River ️️vs. Vélez por Copa Libertadores| Fuente: River Plate