PSG vs. Reims EN VIVO vía ESPN y STAR Plus: se enfrentarán este sábado 8 de octubre desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por la fecha 10 de la Ligue 1 de Francia. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y beIN Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto. Las acciones se desarrollarán en el Stade Auguste-Delaune y el árbitro Pierre Gaillouste será el encargado de impartir justicia. En este momento, PSG es el líder del torneo, sumando 25 puntos; mientras que Reims se encuentra en la casilla 17, en zona de descenso, con solo siete unidades.

