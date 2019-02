Facebook | Barcelona vs. Real Madrid: los despiadados memes que dejó el clásico por Copa del Rey | FOTOS

Barcelona vs. Real Madrid igualaron 1-1 por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. En Facebook aparecieron divertidos memes sobre el encuentro.

Los cibernautas crearon hilarantes memes sobre el partidazo entre Barcelona vs. Real Madrid por la Copa del Rey. Uno de los protagonistas de estas publicaciones en Facebook fue Lionel Messi, quien no inició las acciones porque no estaba al cien por ciento.

El primer gol del partido lo hizo el Real Madrid. Lucas Vázquez aprovechó un gran centro de Karim Benzema y la mandó a guardar a los 7 minutos .

Por su parte, el Real Madrid superó sin problemas la llave ante el Girona. El equipo de Santiago Solari llega al clásico con los ánimos al tope y con ganas de aguarle la fiesta al Barcelona.

En la parte complementaria, Barcelona se fue con todo al ataque. A los 57 minutos, Malcom marcó el 1-1 con un potente remate. Con este resultado todo se define la próxima semana en el Santiago Bernabéu.