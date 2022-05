En Francia apuntan que Neymar es uno de los señalados tras la renovación de Kylian Mbappé. El último miércoles, el diario L’Equipe reportó que el club no pondrá piedras en el camino si llega una buena oferta por el brasileño. Sin embargo, el delantero se pronunció en medio de los rumores y fue claro con respecto a su estatus con los capitalinos.

“Es muy cierto que quiero quedarme en el PSG”, inició el ex Santos en una charla con el medio OhMyGoal. Luego, el atacante aclaró que desconoce si se marchará de Francia: “Nadie me dijo nada al respecto”, agregó. En ese sentido, ‘Ney’ reiteró: “Por mi parte, está claro que quiero quedarme aquí en París”, sentenció.

Neymar llegó a Paris Saint Germain a mediados del 2017 procedente de Barcelona y a cambio de 222 millones de euros, una cifra récord. Desde entonces, el futbolista de 30 años ha vivido de todo con la institución. Fue figura del equipo y conquistó trofeos locales, estuvo cerca de ganar la Champions League en 2020, pero perdió la final contra Bayern Múnich.

Del otro lado de la moneda, Neymar ha sido duramente criticado por su actitud, vinculada con la agitada vida privada que repercute en su rendimiento. Además, el sudamericano no tiene buen control de emociones, pues se marchó expulsado algunas ocasiones y recibió castigos duros. Ni qué decir de la cantidad de lesiones que le situaron en la sombra.

En medio de todo, el artillero solicitó al alto mando de Paris Saint Germain marcharse. Ante el interés de Real Madrid y Barcelona, los galos bloquearon la partida del jugador. Más adelante, el internacional brasileño firmó una renovación hasta mediados del 2025. Ahora mismo, y ya lo dijo, no quiere abandonar Francia.

Kylian Mbappé no lo quiere

Según L’Equipe, Neymar y Mbappé “ya no tienen mucho en común”. Es más, el periódico desveló que Kylian “ya no dudaría en burlarse de su compañero” en privado. Señales más que suficientes para interpretar que los delanteros de Paris Saint Germain perdieron la cordialidad que alguna vez mostraron en público.

En ese sentido, Luis Campos, quien se perfila como nuevo director deportivo en lugar de Leonardo y que es muy cercano a ‘Kiki’, ya tiene anotado el nombre del ex Santos. De hecho, ‘Ney’ habría sido apuntado como “potencial problema” con miras al proyecto deportivo que el club pondrá en marcha hacia la campaña 2022-2023.

En tal escenario, según L’Equipe, ‘Les Bleus’, con la venia de Mbappé, no pondrán trabas si llega una oferta importante por ‘Ney’. No obstante, en la interna del club creen que ello será complicado. Por descarte, a sus 30 años, es complicado que vaya a la MLS. Mientras que Real Madrid, Manchester United y City, Liverpool o Bayern Múnich no están interesados.

Solamente Newcastle, gracias a la inyección económica de sus nuevos dueños, puede ofertar por Neymar. Las ‘Urracas’ poseen la capacidad financiera para costear el potencial fichajes y cumplir con las expectativas del brasileño, quien es uno de los mejores pagados de la plantilla de PSG tras su renovación de contrato hasta el 2025