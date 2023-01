Clodoaldo, hoy de 73 años, recuerda sus mejores momentos junto a Pelé. Disfrutaron en el Santos y el Scratch. Grandes amigos, el volante nos cuenta de cómo era ‘O Rei’.

—¿Cómo era su relación con Pelé?

Yo tengo Pelé como a un hermano. Empecé mi carrera en el fútbol con 15 años y la mayor alegría de todos los atletas es jugar con un gran jugador. Imagínate jugar al lado de Pelé... Tuve esa alegría. Siempre tuve el placer de decirle eso, que es un orgullo de todos los que jugamos al lado de él, de tenerlo en nuestro equipo. Él quedaba muy feliz de saber cuánto lo respetábamos. Pocos tuvieron el privilegio de jugar a su lado y yo lo hice por casi 8 años en el Santos y la selección brasileña. Pelé siempre fue un gran compañero, siempre un incentivador de los chicos para que tuvieran un gran futuro en el fútbol.

—Recibir la noticia del fallecimiento de Pelé ha sido tan duro...

Sí, claro. Pelé estaba mucho tiempo con esa enfermedad. Todo empezó antes de la pandemia. Pelé tuvo que hacerse una cirugía en la cadera y después se agravó debido la enfermedad. Estaba viviendo en una silla de ruedas y eso nos dejó muy tristes. Pelé también sufrió mucho de no poder caminar. Imagínate un atleta, lo mejor del siglo, sin poder caminar. Ha sufrido mucho con eso.

Imagen del 2013. Pelé, Aldo Rebelo (Ministro de Deportes en ese momento) y Clodoaldo. (Foto: AFP. / EVARISTO SA

—¿Alguna anécdota que recuerda con Pelé?

Fueron muchas cosas importantes en el fútbol, pero las cosas que pasaban fuera de la cancha son los más importantes. Las cosas que hablábamos con cariño, el sentimiento que uno tenía por el otro y que él tenía por todos también, los viajes. La atención que él tenía con el público. La simplicidad, la humildad. Así esté cansado iba a saludar a todos. Es un ejemplo para todos nosotros. Me gustaba mucho hablar con Pelé, nos divertíamos, jugábamos juegos en las concentraciones. Recuerdo que como yo jugaba al lado de él, mediocampista, marcaba al 10 contrario. Qué bueno que jugaba en Santos, si no tendría que marcarlo a él. Me decía que yo tenía mucha suerte por no necesitar de marcarlo a él (risas). Era imposible marcar a Pelé.

Jugadas de 'O Rei' Fue un pionero, avanzado a su tiempo. En este vídeo se demuestra que los regates de CR7 y Messi, ya lo había inventado.

—¿Cómo arengaba Pelé?

Pelé era un espejo para todos los atletas de la selección del 70. Nos daba mucha tranquilidad, confianza. Tenía un liderazgo positivo. Hablaba a la hora que tenía que hablar. Era un liderazgo muy bueno, positivo. Sabía que todos lo amaban y lo respetaban y siempre que discutíamos eran con buenas intenciones.

—¿Cómo fue ese regreso a Brasil tras el mundial del 70?

Yo era el más joven, tenía 20 años y Pelé era 9 años mayor que yo. Nos imaginábamos cuando llegaríamos a Brasil, una gran fiesta. Yo era muy joven, no tenía idea de la grandeza de lo que habíamos conquistado. Pelé ya estaba acostumbrado porque ya había vivido esa experiencia. Yo me sentía como un héroe, fue increíble. Los brasileños nos dieron un gran reconocimiento por esa conquista y nosotros los jugadores nos quedamos muy felices por darle esa alegría.

—¿Pelé ponía la música en los camerinos? ¿Armaba la fiesta?

A Pelé gustaba de cantar, escribir canciones. Aprendió a tocar guitarra. Pero los amigos siempre le aconsejaron que siga jugando al fútbol jajaja. Que sea cantante creo que no era posible.

—¿En los entrenamientos cómo era?

En los entrenamientos Pelé era muy serio. Había una historia que él contaba de su papá, Dondinho. Decía que él debía entrenar mucho, más que todos para ser el mejor del mundo. Y él lo hacía. Entrenaba mucho, le gustaba siempre estar mejor que sus adversarios. Creía que si no estaba bien físicamente, los rivales iban a superarlo a pesar de toda la calidad que él tenía.

—¿Pelé llegaba puntual a los entrenamientos?

Sí. Pelé nunca faltó, nunca llegó más tarde, nunca tuvo privilegios de poder faltar o algo que no estuviese programado para todos.

Homenaje Pelé nos entregó el fútbol como ahora lo conocemos. El astro brasileño ganó tres Copa del Mundo y pasarán generaciones admirándolo e imitándolo. O'Rei es el fútbol mismo, la gloria eterna.

—¿En las concentraciones que hacían con Pelé?

No había internet. La diversión era muy poca. La televisión era una de ellas. Ver películas, juegos de cartas, piezas como dominó. Y yo siempre le ganaba jajaja. A él no gustaba nunca de perder en nada. En las concentraciones teníamos poco entretenimiento. Pasábamos el tiempo pensando en los partidos.

—¿Alguna virtud y defecto de Pelé?

Sus virtudes son muchas. A Pelé no se le puede describir con una sola palabra, él era perfecto. Pelé era un atleta completo. Por más que uno busque en la historia de Pelé, no va a encontrar ningún defecto. Él es un atleta completo con todos sus recursos.

—Gracias Don Clodoaldo por tomarse la molestia de atendernos y recordar a Pelé...

Estamos muy tristes con la pérdida no solo de un gran atleta, sino de un amigo que conviví por muchos años con Santos FC y la selección brasileña. Éramos verdaderos amigos, él era como un hermano para mí. Estamos triste, pero estoy agradecido por la oportunidad de hablar de Pelé.