Por la señal de Barca TV , Barcelona vs. Juventus EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso de pretemporada, este martes 26 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 2:30 a.m. (hora española del miércoles 27 de julio). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports App y DirecTV Sports , TV3 , RTVE.es, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. Motivado por su victoria en el clásico español sobre Real Madrid, Barcelona tendrá una nueva prueba en su gira en Estados Unidos, cuando se enfrente a Juventus. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Cotton Bowl.

