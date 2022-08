En Star Plus , PSG vs. Montpellier EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada de la Ligue 1 este sábado 13 de agosto del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Parque de los Príncipes. Paris Saint Germain, campeón defensor y reciente ganador de la Supercopa de Francia, arrancó la temporada a toda máquina. En dos compromisos oficiales, el equipo entrenador por Christophe Galtier marcó nueves goles. De esas conquistas, Lionel Messi y Neymar (que no aparecen en la nómina del Balón de Oro) se reparten tres para cada uno.

