River Plate vs. Huracán EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía TNT Sports, ESPN, Star Plus y VIXse enfrentan en el partido de la sexta jornada de la Liga Profesional este domingo 3 de julio del 2022 desde las 7:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Tomás Adolfo Ducó.Con la mira puesta inevitablemente en la vuelta de Copa Libertadores (perdió 1-0 en la ida contra Vélez Sarsfield), los ‘Millonarios’ encaran la visita a Parque Patricios. En tal escenario, el entrenador Marcelo Gallardo alista grandes modificaciones en el once con la finalidad de reservar a sus mejores hombres para la revancha ante el ‘Fortín’.

VIDEO RECOMENDADO River Plate cayó el último miércoles por Copa Libertadores y este fin de semana jugará con Huracán por la Liga Argentina.