Chivas de Guadalajara no tiene una buena presentación en casa y empezó perdiendo ante Altas, en la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. No obstante, el equipo no bajó los brazos y llegó al descuento 1-2 en el segundo tiempo, con una buena definición de Cristian Calderón.

Debido a la amplia distancia en el marcador, el ‘Rebaño sagrado’ necesitaba ser agresivo en la segunda parte, motivado por sus hinchas presentes en el Estadio Akron. Producto de los ataques constantes, los dirigidos por el entrenador Ricardo Cadena generaron un tiro de esquina y enviaron a los jugadores más altos a cabecear.

El reloj se acercaba a los 54 minutos y el encargado de elevar el centro fue Roberto Alvarado, quien mandó la pelota al punto penal. La habilitación, que había sido buena, no fue conectada por ninguno de los jugadores de Chivas y solo se generó una serie de rebotes dentro del área.

Fue así que el balón llegó a los pies de Cristian Calderón, aunque controló de espaldas al arco. A pesar de la complicada posición, el ‘Chicote’ se acomodó y sacó un remate rasante con la zurda, que no parecía difícil de contener, pero el portero Camilo Vargas se vio sorprendido y no pudo atajar.

El lamento en Atlas fue evidente, dado que el triunfo cómodo ahora es más ajustado y la definición de la serie está abierta. Recordemos que el partido de vuelta se jugará este domingo 15 de mayo en el Estadio Jalisco (6:00 p. m. hora mexicana) y por el actual resultado en la ida, Chivas estará obligado a salir a ganar.