Golazo de Messi parecer ser la tendencia que semana a semana Leo impone en el fútbol mundial. Este sábado, Lionel Messi marcó un golazo de tiro libre en el PSG vs. Niza en la Ligue 1 de Francia.

En el minuto 28 decretó el golazo luego de una falta que a él mismo le hicieron. Ya venía de marcar de tiro libre con su selección argentina y repitió este sábado con el PSG. Es una obra de arte cada gol de Messi de tiro libre, algo que aprendió con la práctica, siempre afinando la puntería de esa zurda exquisita.

En total acumula 60 goles de tiros libres. Muchos indican que fue Diego Maradona quien lo convenció de tener más autoridad para pegarle por encima de la barrera, pero el mismo Messi indicó cómo es que se dio su perfección en estas ejecuciones.

¡NO DEJEN DE APLAUDIR! Así reaccionó Mbappé al formidable tiro libre de Messi.



📺 Mirá la #Ligue1 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/jlPWZisTak — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2022

Siempre se comentó que fue Maradona para el Mundial de Sudáfrica 2010 le enseñó los secretos para pegarle en un tiro libre. El preparador físico Fernando Signorini así lo contró. “Poné la pelota acá y escúchame bien: no le saques tan rápido el pie a la pelota, porque si no ella no sabe lo que vos querés”, le dijo Maradona a Leo tras una práctica en febrero del 2009, según Signorini.

Años después, el mismo Leo intentó aclarar la historia. “La verdad que no me acuerdo, me acuerdo que nos quedabámos a practicar”, dijo sobre episodio con Diego Maradona en una entrevista con T&C Sports. Y luego contó su propia historia.

“Me acuerdo de que el primero que me empezó a hablar fue el Coco Basile. Me decía “soltá el pie, mirá como hace Román (Riquelme)”, contó Leo. Basile fue técnico de Argentina entre el 2006 y 2008 -dirigió la Copa América 2007-, y ahí compartió esos consejos con Messi.

"SOLTÁ EL PIE, NENE. MIRÁ CÓMO HACE ROMÁN", el consejo que le dio el Coco Basile a Messi en sus comienzos. #MessiEnEF. pic.twitter.com/cZNTYjwQuO — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2019

“Yo antes pateaba despacito. “Es un centrito”, me decía el Coco”, recuerda Messi. Ya para el 2006 Leo era figura en el Barcelona y había marcado muchos goles de gran factura, pero luego agregó los tiros libres como arma letal a su juego.

