Entre Lionel Messi y Ángel Di María se encargaron de romper la barrera verde para llegar hacia el 2-1 del PSG vs. Saint-Etienne por la jornada 15 de la Ligue 1. El ex Barcelona dio un pase preciso para que el ex Real Madrid cruce la pelota sobre el segundo poste y, de esa manera, romper la igualdad en el estadio Geoffroy-Guichard.

El hombre menos (el central de ‘Les Verts’ Timothee Kolodziejczak se fue expulsado) se sintió desde que arrancó la etapa complementaria. ‘Les Parisiens’ fueron dominadores absolutos de las acciones, aunque no pudieron resolver en los últimos metros de la cancha para trasladar la ventaja hacia el marcador.

Entonces, la gente de Paris Saint Germain se reunió a solo metros del área grande de Saint-Etienne para rotar el globo. Juan Bernat, el lateral, llegó como extremo y combinó con Neymar. El brasileño conectó con Sergio Ramos y el central -que debutó en esta jornada- halló abierto a Leo Messi.

El crack argentino se movió nuevamente por la frontal del área grande y se apoyó en Danilo Pereira. El mediocampista portugués filtró nuevamente para ‘Ney’. El delantero no pudo contra uno de los defensores verdes y regresó otra vez con Danilo. Inmediatamente, luso volvió a jugar con Messi.

El argentino metió un enganche para para superar la marca de Saint Etienne. Finalmente, Messi dio un pase con el borde externo para dejar a Di María delante del portero Etienne Green. El extremo de la Albiceleste controló y abrió el pie para mandar el globo sobre el segundo poste y anotar el 2-1 de la jornada.