Las palabras muchas veces no son suficientes para expresar lo que el corazón grita. Esta mañana, el Gonzalo Higuaín anunció su retiro de los campos luego de más de 17 años de carrera futbolística, y no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras.

El delantero de 34 años paseo su fútbol y sus goles en clubes como River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan, Chelsea y, finalmente, Inter Miami; en donde registra 333 goles y 113 asistencias en 707 apariciones. Mientras que en la selección argentina anotó en 31 oportunidades y brindó 14 asistencias en 75 partidos. Sin duda son números de un ‘9′ letal.

“Buenas tardes a todos. Hoy les quiero contar mi historia es el momento de comunicarles una noticia que untiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión comentarles una noticia”, inició declarando el delantero.

“Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, del cual me siento un privilegiado de haberlo vivido con sus momentos buenos y no tan buenos”, agregó.

“Después de 17 años y medio de carrera como profesional, más la maravillosa carreara que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí, muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós”, culminó el ‘Pipita’ antes de quebrarse.

SE QUEBRÓ HASTA LAS LÁGRIMAS: la emoción del Pipita Higuaín al anunciar su retiro del fútbol. 😢 pic.twitter.com/1qfF5BGoh5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2022

















Argentina recibió la visita a Gonzalo Higuaín antes del amistoso internacional contra Honduras | Fuente: @Argentina