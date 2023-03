Honduras vs El Salvador juegan un partido amistoso de preparación por la fecha FIFA de marzo. El partido se disputará este miércoles 22, desde las 10:00 de la noche (hora peruana, en el BMO Stadium de Los Angeles, California (Estados Unidos). Ambas selecciones se alistan para buscar su pase al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf ante Canadá y Estados Unidos, respectivamente. El compromiso se podrá ver por TV a través de Canal 4 y TCS GO.

