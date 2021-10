Chivas recibe a Toluca en el cierre de la decimotercera jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. El partido se jugará este domingo, desde las 5:00 de la tarde (hora peruana y mexicana), en el estadio Akron. La transmisión estará a cargo de Izzi.

Los ‘choriceros’ se ubican terceros en la tabla de posiciones del certamen y acuden al campo del ‘Rebaño’ con un solo objetivo: volver a ganar luego de tres partidos sin victorias. Si lo consiguen, escalarán al segundo puesto aprovechando la caída de Atlas ante Mazatlán.

Chivas marcha decimocuarto con 14 puntos, fuera de zona de clasificación a los repechajes para las liguillas. El equipo tapatío tiene a Marcelo Michel Leaño como técnico interino tras la salida de Víctor Manuel Vucetich. También lleva tres partidos sin sumar de a tres.

Chivas vs. Toluca | Horarios:

17:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

18:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

19:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

00:00 horas del lunes - España, Alemania, Italia, Francia

“Vamos a tener enfrente a un equipo que tiene historia, que es grande, que es un equipo querido por la mayoría por la gente en México, y no solamente tiene un tipo muy bien preparado en la dirección técnica, sino es un equipo que tiene unos valores importantes a nivel cancha”, dijo en la previa el DT de Toluca, Hernán Cristante.

“Que las cosas no le hayan salido eso es trabajo de análisis, yo no me confío por jugar contra un equipo que tiene un presente malo, sino un equipo que quiere salir de ese presente, la realidad el domingo te puedes encontrar con muchas cosas”

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT