James Rodríguez, criticado por Matthäus: “Juega como si no fuera parte del equipo”

Lothar Matthäus criticó duramente a James Rodríguez tras la derrota del Bayern Múnich ante el Borussia Mönchengaldbach (0-3) después de que, según varios medios alemanes, el colombiano se quejase de no tener suficientes minutos con el nuevo entrenador Niko Kovac.



"James [Rodríguez] se siente ofendido cuando no juega de titular. Luego sale de titular y juega como si no fuera parte del equipo", dijo el ex jugador del Bayern Múnich en un programa del canal de pago Sky.



La crítica específica a James Rodríguez fue parte de una crítica generalizada a los jugadores y a la política de fichajes del club, acompañada de una defensa de Kovac.



"Los jugadores tienen que bajar del pedestal y asumir que tienen que estar al servicio del club, al servicio del Bayern Múnich. El Bayern es un club de clase mundial y los jugadores tienen que estar satisfechos de jugar para un equipo así", dijo.



Por otro lado, Lothar Matthäus rompió una lanza por Kovac y dijo que el entrenador tiene que pagar un error de la directiva de no haber renovado la plantilla en verano.



"El entrenador piensa en fútbol todo el día, se identifica totalmente con el club y tiene que pagar la factura de que la plantilla no se reforzó suficientemente en verano", dijo.



"Se olvidó hacer una renovación de la plantilla, hacerla más rápida. Eso es un error que tienen que asumir los que han dirigido el equipo exitosamente durante décadas", dijo Lothar Matthäus.



"Había jugadores en el mercado que hubiera podido ser una apuesta de futuro. Tal vez se hubiera podido fichar a Antoine Griezmann o a Gareth Bale", agregó.



Por otra parte, el Bayern Múnich, según Lothar Matthäus, dejo ir algunos jugadores sin necesidad y puso el ejemplo de Juan Bernat que ahora podría ser importante por las lesiones que se han producido.



Fuente: EFE