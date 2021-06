Cruz Azul se coronó campeón de la Liga MX después de más de 24 años y el equipo de Juan Reynoso rompió la larga mala racha en el torneo azteca. Jesús Corona, arquero de la ‘Máquina’, reveló la charla que el técnico les dio en el entretiempo de la final ante Santos Laguna donde iban perdiendo por 1-0.

Cruz Azul se impuso en la ida por 1-0, pero en la vuelta Santos Laguna sorprendió y logró empatar la llave en el inicio del primer tiempo. Pero, Reynoso aprovechó el entretiempo para conversar con sus dirigidos y en el complemento, la ‘Máquina’ logró imponerse y así quedarse con el título de la Liga MX.

“Fue muy enérgico en su llamada de atención, habló sobre si queríamos quedar como pen… Y fue algo que realmente tocó a todo el grupo, usó otras palabras, pero fue enérgico, cosa que hizo despertar al grupo”, reveló Jesús Corona en una reciente entrevista. Por su parte, el defensa Pablo Aguilar enfatizó en el mensaje de Reynoso: “Nos cag* a todos”, aseguró.

Cambio de chip

Después de conseguir el título de la Liga MX con Cruz Azul, Juan Reynoso habló sobre su llegada al club y cómo potenció al equipo. “Poco a poco tuve charlas cortas con ellos preguntándoles: ¿por qué crees que no juegas?, ¿por qué nos ayudarías en tal situación?, ¿en qué posición quieres jugar? Me llamó la atención que el click fue espectacular, no hubo egos, hicieron autocrítica”, arrancó diciendo el técnico peruano.

En la misma línea, Reynoso nombró algunos de los futbolistas de la ‘Máquina’ que ‘cambiaron el chip’ y se metieron de lleno en el objetivo del Cruz Azul en la temporada. “Todos abrieron los brazos y nos dijeron el tema de algún temor, de cosas por mejorar y así fue con Pol (Fernández), Bryan (Angulo) y Walter (Montoya), que ellos habían tenido una etapa anterior no muy buena y no se sintieron a gusto. Todos me cumplieron a rajatabla y cuando veía que uno medio se doblaba yo iba y hablaba con él”, finalizó el ‘Cabezón’.

Conforme a los criterios de Saber más