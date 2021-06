Conforme a los criterios de Saber más

Corrió por todos los años que no estuvo, cuando era más italiano que peruano y la selección era más un álbum familiar que un Panini. Corrió porque era lo único que nadie iba a discutirle, más allá de si fallaba un gol o entregaba malos pases: hay una química inicial con Gianluca Lapadula que hoy tenía la chance de sellar, y así lo hizo. Y corrió el doble, el triple, porque para reemplazar a Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección peruana, hay que jugar lo que se sabe y también lo que se espera.

Se llama Gianluca Lapadula , es peruano y está orgulloso de ser peruano, doble mérito en estos momentos.

El peculiar pedido de los hinchas peruanos tras el partidazo de Gianluca Lapadula.

En su primer partido como titular de visita en las Eliminatorias, Gianluca Lapadula ha sido la notable figura de un equipo que tanto se estaba pareciendo al de los años tristes, al que todo le pesa y a nadie ilusiona. Los jugadores de selección se conocen en la convocatoria y se prueban en los partidos límite. Allí se lo ve o se los descarta. Ahí donde solo vale ganar o ganar, Lapadula fue el delantero que el equipo de Gareca esperaba, a tal punto que, con el perdón de los Guerreristas como mi viejo, muchos como yo recién preguntamos por Paolo cuando entró.

Tiene 31 años. Unos bigotitos gracioso a lo Tatán y una arranque mentiroso, que no se termina de descubrir si es trancazo o trote. Que me hace recordar a los videos que he visto de Oswaldo Cachito Ramírez. Y en su habilidad, su peruanidad, sabe elegir lo mejor de la izquierda y de la derecha. Eso que parece un milagro electoral, es más bien su sello: Lapadula fue el único punta del equipo peruano, en esa labor de Llanero Solitario que tan bien entiende Paolo Guerrero. Tuvo dos claras en el primer tiempo, muy dados para su zurda, y uno se fue por poco afuera. Iba a tener otras dos chances en el complemento, aunque esta vez fue solidario: cedió con derecha para el 1-0 de Cueva y entregó en el milímetro justo para el gol para afonía de Luis Advíncula.

Hasta allí, minuto 88, le quedó un resto: salió disparado para abrazarse con el Rayo, que lo señaló delante de la cámara de televisión como el gran responsable de este triunfazo peruano que se necesitaba tanto.

Tuvo que venir un peruano de afuera para mostrarnos lo fácil que es abrazarnos, con y sin camiseta. Nueve puntos para el equipo de DT El Comercio, centro de todos las felicitaciones de sus compañeros, Gianluca Lapadula fue la notable figura del 2-1 de Perú sobre Ecuador. Un poco de vida para esta selección que tanta vida nos ha dado. Bienvenido, delantero: no sabes lo difícil que ha sido vivir sabiendo que Paolo cumple años cada 1 de enero.

MÁS SOBRE PERÚ VS. ECUADOR EN DT...