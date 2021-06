Conforme a los criterios de Saber más

Corrección: Esta nota fue publicada en la edición del 21 de mayo del 2021 y fue portada de Somos. André Carrillo miraba ya la Copa América y el futuro con optimismo, y hablaba de la selección peruana sin Paolo y sin Farfán.

Solo en los 70, quizá hasta inicios de los 80, vivíamos en abundancia: cuando no estaba Mifflin podía jugar Cruzado; cuando faltaba La Rosa, teníamos a Franco. No sabíamos si aplaudir al titular o al suplente. Oro por diamantes. Perú tenía soluciones, sus entrenadores se permitían alternativas, los hinchas pensaban que éramos potencia. Desde esa riqueza —que nos llevó a tres mundiales en una década— crecimos en el error de que a la selección le sobraban jugadores. Un mito. A Perú no le sobra nada y si se trata de fútbol, los jugadores bandera tienen que jugar al mismo tiempo que hacen docencia. André Carrillo, por ejemplo. Este 2021 cumple diez años de vigencia en el fútbol internacional, en menos de un mes cumplirá 30 años y aunque no lo declara, es el delantero más influyente de la selección luego de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. “No me des tanta responsabilidad aún”, dice, con ironía, esta tarde de abril desde su casa en Arabia Saudita. Son las 10 de la mañana aquí y allá las 6 de la tarde. No hace falta que lo diga porque el fútbol también es matemática: André Carrillo es el goleador peruano de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (3). Si la selección firma el boleto, lo hará con esos pies. De eso, de su pasado, de su futuro, del Perú, habla en esta nota.

—¿Qué se dice del futbolista peruano afuera?

—No se habla mucho, sinceramente. Te podría decir que se habla de la selección, luego del mundial en Rusia.

—¿Y qué se dice?

—Que tiene jugadores de buen pie. Que se ganó otro respeto desde que clasificó al mundial. Mis compañeros, otros colegas, hablan de que somos “un equipo”. Eso es un reflejo de los últimos años, la verdad.

—¿Cómo es integrar hoy una selección “mundialista”? ¿Es, realmente, otro status?

—Sentimos que podemos enfrentar a cualquier selección sin ningún problema. Fuimos dos veces terceros en una Copa América, el 2019 llegamos a la final; eso te da jerarquía frente a otros equipos. Antiguamente llegábamos a Lima y decíamos: “Y ahora quién nos toca, por favor”. Asu. Perdíamos y pasaba que decíamos: “Bueno, es lo que hay”. Hoy la selección te da otro prestigio, te miran otros clubes y te puede cambiar la vida.

—¿Ustedes hicieron que la gente se vuelva otra vez hincha de la selección?

—Sí, me doy cuenta. Los únicos que llenan hoy los estadios somos los de la selección del Perú.

EL PASADO

—Antes del fútbol, estudiaste para ser chef. ¿Eras bueno en eso?

—No estudié exactamente para chef, es decir seguí la carrera de administración hotelera, donde llevé cursos de cocina. Estuve seis meses nomás. Quería estudiar.

—¿Era tu vocación o cómo llegaste allí?

—De pequeño quería ser contador. Mi padre es policía pero también estudió contabilidad y yo quería ser como él. Lo de administración hotelera tiene que ver con otra cosa: pasa que yo era uno más en mi club (Alianza Lima), no era muy destacado. Tenía la chance de estudiar en un instituto totalmente gratis, gracias a un convenio, y me metí. Estaban Olascuaga, Bazán, Diago Portugal, Jack Durán. Yo ahí no pintaba. ¿Llegaré a ser profesional?, le pregunté a mi padre. Y bueno, habían como cinco carreras en el Instituto CEPEA y me inscribí. Pero luego firmé mi contrato profesional y abandoné. No me encantaba, la verdad. Lo hacía en caso no me vaya bien en el fútbol, para poder desarrollarme de otra forma.

—¿Y no quisiste ser policía, como tu papá?

—Noooo, eso nunca me jaló.

—Vas a cumplir 30 años en unos días. ¿Qué te quitó el fútbol?

—Me ha dado mucho, es cierto. Pero sí, cuando eres joven te privas de algunas cosas. Los viajes de promoción, por ejemplo. Todos van y tú no puedes porque al día tienes que jugar. Y te mueres por estar en la onda, en la joda juvenil. Eso me pasó. Aunque no me gusta comparar, a veces veo a otros muchachos de mi colegio y me veo y mira: yo hago lo que me gusta. Y me va bien.

—¿Hubo algún juguete o algo que querías tener de niño y nunca pudiste?

—Cuando era chico me gustaban mucho las zapatillas de marca, pero no habían las posibilidad de comprarlas en casa. Tenía dos pares y eso era para todo. Nada de que hoy uso marrón y mañana negro, nada. Hoy me doy esos gustitos: si me gusta una voy y no dudo en comprarla.

—¿Recuerdas un modelo?

—Me acuerdo que un tiempo estaban las adidas Samba. Yo soñaba con esas. O las Campus. De gamuza y pasadores.

Carrillo, su hermano Alex, y los tiempos en que soñaba ser futbolista de la selección peruana (y ponerse la camiseta que usó el Chorri). FOTO: Álbum familiar.

ARABIA Y EL FUTURO

—¿Cómo es vivir en Arabia?

—Es mejor de lo que uno piensa. Tienes que estar aquí para poder vivirlo. Pero hay restricciones, sí. Aquí rezan cinco veces por día, media hora. En ese tiempo está todo cerrado. Si vas a echarle gasolina, nadie te atiende. A la hora del rezo cierran todas las tiendas, donde sea. Hay otras restricciones, creería que más para la mujer. En centros comerciales no puedes ir en short. Y hace mucho calor. Las mujeres no pueden usar vestidos mostrando las piernas o los brazos. Antiguamente usaban la abaya, totalmente negra, que iba en la cabeza. Hoy ya no es tan así.

—He leído que en Arabia existen delitos contra el pudor y las buenas costumbres que se castigan con pena de muerte.

—Hay un lugar ‘turístico’ que refiere a eso. No lo conozco. Pero no, no es tan exagerado como lo ven en redes sociales o en la prensa. Antes también decían que las mujeres no podían conducir autos. Han cambiado muchas cosas. Mi familia tiene claro algo: si nosotros venimos para aquí, no vamos a cambiar las reglas. Tenemos que adecuarnos.

—¿Qué es lo más lujoso que te ha tocado vivir en estos casi 4 años en Arabia?

—Viajar en avión es increíble. En el Perú o en Sudamérica sería imposible. Cada vez que viajó a un partido con mi equipo, el Al Hilal, viajamos en jet privado con comodidades cinco estrellas: asientos de cuero, mesas de la mejor madera, la cena es de cinco tenedores, hay un par de habitaciones de lujo para descansar. No puedo describirlo con palabras.

—¿Es el lugar donde quieres vivir siempre?

—No creo que siga mi vida acá. Yo estoy super contento aquí, pero para hacer vida futura nos gustaría vivir en España. Desde que estamos juntos, Suhaila Jad (tenista, modelo, administradora) me ha acompañado a todos lados. Ha dejado de hacer muchas cosas y tiene muchos sueños por cumplir. Me importa la calidad de vida para mi familia. El idioma también es básico: mis hijos hablan español y también inglés.

—¿Aprendiste a hablar árabe?

—Es super complicado. No hice esfuerzos para aprender, la verdad. Pero aquí aprendí inglés. A la guerra aprendí: jugué un año en Inglaterra pero allá tenía muchos compañeros portugueses, entonces me facilitaba mucho el contacto. Yo habló portugués bien.

La pareja y los hijos de André Carrillo en el estadio de Alianza Lima.

EL BICENTENARO, LA PANDEMIA, EL PERÚ

—¿Te vacunaste ya? ¿Cómo has vivido la pandemia con tu familia?

—Suhaila Jad no se pudo vacunar porque está embarazada. Mi madre y yo sí. Como tuve COVID-19, solo fue una dosis. Mi madre sí espera la segunda.

—¿Desde fuera cómo se mira todo lo que pasa con el Perú?

—Veo mucha irresponsabilidad en algunas personas, pero mucha gente también lo hace por que necesita salir de casa a trabajar. Hay de todo. Hay gente que lo hace por divertirse y no está bien. En el Perú está menos controlado que en otros países, los hospitales colapsados, en redes sociales veo que piden camas UCI. Es todo muy triste. Perú es un país que ha crecido en los últimos años y no estuvo preparado, por eso está así.

—¿Han pensando en alguna cruzada con la selección?

—Lo hemos conversado, sí. Pero se tiene que conversar bien. A veces los mensajes se pueden malinterpretar. Lo hemos pensado pero hay que hacerlo bien.

—Este es un año clave de elecciones polarizadas. Y ustedes, los futbolistas de la selección, son voces que se escuchan. ¿Qué opinión tienes de la campaña política?

—Una vez me dijeron: “De política que se encarguen los políticos”. Pero de momento, a ver, y aunque no he votado en las últimas elecciones por mi trabajo, yo espero que elijan a la persona ideal para que el Perú siga creciendo. Tenemos muchos ejemplos de países que están mal y no podemos seguir ese camino. Solo pido que tomen sus decisiones por el bien del Perú.

—¿Qué país debemos imaginar y buscar en el año del Bicentenario?

—Me imagino un país más limpio. ¿Sabes? Yo llevo viviendo muchos años fuera y cuando vuelvo me encuentro con calles sucias, paredes pintadas. En Europa el carril izquierdo es vía rápida y aquí no se respeta. También la seguridad: hay muchos bandidos en la calle. No dejaría a mis hijos solos aquí.

—¿La selección está obligada a clasificar al Mundial?

—No. “Obligada” es una palabra fuerte. Aquí no se le obliga a nadie. Pero sí tenemos responsabilidad como representantes de nuestro país. Sería muy bueno darle otra alegría a nuestro pueblo. Esto nos posicionaría también, en la historia: clasificar a dos mundiales seguidos sería espectacular. Vamos a esforzarnos, pero no lo vemos así.

—¿También crees que, luego de Paolo y Jefferson, tú eres el jugador bandera?

—(Risas). Noooo. No me hecho esa idea. Yo siempre en plan de vacilón lo he dicho: “Cuando ellos se vayan, yo me retiro con ellos”. No me des tanta responsabilidad a esta altura de mi vida, por favor...

—Pero sí sabes que te lo tienes que plantear pronto.

—Sí, claro. Ya hemos jugados algunos partidos sin ellos, por lesión. Si hay que tener que asumir eso, se asume. No habrá problema.

—¿Te interesa la capitanía de la selección?

—En mi vida fui capitán, no me mueve la cabeza serlo.

—¿Que Jefferson vuelva a Alianza te ha movido a plantearte un regreso a Matute?

—Lo he pensado, pero no lo veo tan cercano. Podría decir que sí, creo que alguna vez conté que me gustaría regresar entero, no para retirarme, pero no sabría decirte si lo voy a hacer o no.

CARRILLO, UN FUTBOLISTA A LA MODA

Celebridades del tamaño de Beyoncé, Lionel Messi y Mohamed Salah. Y del Perú, uno de los embajadores es André Carrillo. Se trata de la nueva campaña de adidas que presenta 20 videos en los que se narran historias que cobran vida a través de imágenes inéditas de estos y otros personajes del deporte y la cultura deportiva a nivel mundial. La serie de videos corresponde al primer capítulo de “Impossible Is Nothing”, que trata sobre poder ver las posibilidades con optimismo para construir juntos un futuro mejor. Cómo ayudar a acabar con los desechos plásticos en colaboración con el CEO de Parley, Cyrill Gutsch, por ejemplo. “Me cuesta posar -dice Carrillo- pero esta campaña de adidas me identifica y estoy feliz de estar”.

André Carrillo es imagen de adidas en Perú.