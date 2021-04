Conforme a los criterios de Saber más

Joanna Boloña apareció por primera vez en pantalla en 2010. También ha sido conductora radial, es autora de dos libros y reúne a 98 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Su nuevo programa, “En Pared”, nacido en plena pandemia, la regresa a la señal abierta (sus trabajos más recientes han sido en el cable; el último de ellos para ESPN, un año atrás) y su emoción es palpable.

Boloña confiesa que extrañaba esa magia que solo tiene la televisión, pero en un contexto como el actual las oportunidades se las tenía que buscar ella misma. Le puso más punche a sus redes sociales y lanzó hace unos meses un programa de turismo en su canal de IGTV: “Las fijas de la gringa”. Pero el 2021 le tenía preparada alguna que otra sorpresa más. Desde hace unas semanas Joanna conduce junto al periodista Lucho Trisano el programa deportivo “En Pared”, que se transmite todos los días en horario nocturno en Tv Perú.

De eso conversamos con ella.

Joanna posa junto a Lucho Trisano en el set de En Pared, el nuevo programa deportivo que ambos conducen en Tv Perú.

–Llevas al menos diez años dedicándote al contenido deportivo. ¿Qué cosas han cambiado desde que empezaste, hasta hoy?

En el mundo deportivo televisivo todos nos conocemos. Una de las cosas que más me gusta es haber ido viendo cuántas chicas nuevas hay ahora en periodismo, muchas más mujeres metidas en esto. Yo soy una generación anterior y el cambio se nota.

–¿Fue difícil para ti abrirte un camino en el rubro?

Yo siento que hubo mucho prejuicio conmigo. Desde que te miran mal, te ningunean, no te dan un lugar o no te dejen hablar. A veces podía pasar el estadio, a veces en un canal. “¿Qué hace ella acá?” “Qué desubicada”. Esto ha sido algo que siempre he querido que cambie para las nuevas generaciones, poner un granito de arena para que ya no sea así para nadie. Me pusieron en un estereotipo: rubia, muy alta, grande. Ya había como un estigma, “¿qué se ve a meter ella a la cancha a hablar de estos temas?” Pero eso me hizo sacar correa, a curtir mi personalidad.

–Este estereotipo que mencionas te ha acompañado buena parte de tu carrera. ¿Cómo haces con los comentarios en redes sociales?

Creo que esa ha sido mi esencia, me ha hecho trabajar en esos 10 años. No necesariamente aguantar, sino “bancármela” y que no me afecte. Cuando hacía programas de deportes iba viendo que las mujeres también conectaban conmigo porque le ponía una cuota divertida. Y es lo mismo que siento hoy que tenga la oportunidad de volver a estar en televisión.

Antes de la pandemia Joanna y un grupo de socias fundaron Aura Studio, una propuesta de bienestar donde se combinan el baile y el ejercicio. Si bien daban clases presenciales, la pandemia las hizo dar el salto al mundo digital. Desde su plataforma se ofrecen distintos paquetes y tipos de disciplinas.

–El programa “En Pared” sale todas las noches en Tv Perú. Un público bastante más amplio y nuevas audiencias.

Va de diez a once de la noche. Un horario algo tarde, pero es chévere. Me acompaña en la conducción el periodista deportivo Lucho Trisano y hablamos de deportes en general, pero mayoritariamente fútbol evidentemente. Los fines de semana aprovecho para hacer mi contenido viajero en un programa de Instagram que lancé hace algunos meses.

–¿Cómo te sientes con este regreso a señal abierta después de migrar a las redes sociales como tu plataforma principal?

Mi reto es reconectarme con mi audiencia deportiva, y con quienes no me conocían de mi pasado televisivo. Yo no me considero influencer, sino comunicadora. Lo de influencer llegó a mí por default. Ahora quiero que más personas se enganchen con todos los deportes; yo quiero volver a ganar confianza en las canchase, de las cuales me distancié a raíz de toda la pandemia. Esto me motiva, me reta y por supuesto me obliga a trabajar con todos los cuidados y la responsabilidad posible, sabiendo que estas expuesta quieras o no.

–Has tenido algunos viajes a Miami. ¿Ya estás vacunada?

Sí, me vacuné. Fui a estados unidos a trabajar en contenido para mi canal en redes sociales, tuve la oportunidad para vacunarme y lo hice.

–Es difícil hablar de deportes cuando no hay muchos eventos o partidos, los aforos están limitados…

Claro que es difícil porque no hay gente llenando un estadio. Tú como comentarista de entretenimiento deportivo -que es lo que yo hago- te estas perdiendo de todas las vivencias, el feeling, es muy distinto contarlo así. Lo que intentamos es comunicar a través de emociones, todo eso que ya viviste antes. Por ahí el reto viene mayor y se alimenta de siempre estar al día, consumir las noticias, de tratar de poner el lado divertido del asunto. Pero también de aprovechar la televisión para generar más responsabilidad sobre la pandemia y los hinchas. Hemos visto imágenes de todos con mascarilla pero uno al costado del otro. Así tampoco.

Boloña trabaja en paralelo un programa de viajes que transmite por IGTV llamado "Las fijas de la gringa". Ya han salido cuatro capítulos con Tambopata, Máncora, y dos en Miami.

–Transcurrido más de un año de la pandemia la vida continúa, tanto en los deportes como en el turismo.

Y tiene que continuar. Te tienes que adaptar al spray, la mascarilla, la limpieza, el orden. No podemos seguir paralizados. Salud mental también es sentirte productiva, hacer lo que te apasiona.

–A ti te apasionan, además del deporte, los viajes. Empezaste un proyecto turístico en un contexto complicado, cuando las restricciones iban cambiando día a día.

Siempre he sido muy viajera y me propuse volver a hacer que la máquina funcione en cuanto a turismo en el Perú. Mi primer viaje fue en setiembre del año pasado, a Máncora. “Las fijas de la gringa” es el nombre de mi programa que sale por IGTV vía mi cuenta de Instagram. Ahí pongo tipos viajeros, exploro distintos destinos y enseño mis “fijas”: comida, hoteles, protocolos, etc. Estamos saliendo dos veces al mes.

–¿Cuál fue la respuesta de la gente? Muchos aún no se sienten seguros de viajar.

Al comienzo a mí también me daba miedo, pero en verdad siempre he sido auténtica y súper transparente con mi comunidad. Sin pensar en armar un programa yo compartía cómo iba a viajar, cómo lo iba a manejar en mi casa, etc. La gente lo tomó muy bien. Algunos me criticaron por viajar, pero el 90% agradecía poder ver a través de las historias espacios que no veían hacía mucho tiempo, como el mar.

–De setiembre a la fecha, ¿a cuántos lugares has viajado?

En el extranjero a Estados Unidos. En el Perú a Máncora, Tambopata, Paracas, Punta Sal y vienen Chincha, Arequipa y Cuzco. Mi plan es que esto continúe. Yo no viajo con camarógrafo, sino que yo mismo hago las fotos, los videos, con la cámara estilo selfie. Hay recurseo, pero ya tengo algunos auspiciadores. Luego el material lo edita una productora.

–Hablabas de la salud mental y nuevas maneras de conectar con tu audiencia. ¿Cómo ha cambiado el lenguaje en redes a raíz de la pandemia?

De todas maneras las cosas se comunican diferente. Yo le daba mucha difusión a emprendedores, restaurantes… incluso cuando la gente te critica porque comes “gratis”, digamos. La verdad es que yo respondía que sí, efectivamente, pero que era parte de mi trabajo darles esa ayuda al difundir su contenido en mis redes. Ha sido un año duro, muchas de las campañas en las que estaba trabajando se cayeron. Pero nadie quiere consumir tristeza en redes sociales.

–Un aspecto que te unió mucho con tus seguidores fue compartir tu pérdida de peso estos meses, especialmente cuando muchas personas estaban pasando por lo mismo.

Mi comunidad conectó mucho con lo que me pasó, desde la muerte de mi papá, temas míos. Yo me engordé hasta 20 kilos. Estaba con un gran sobrepeso. Pero también pasó que todos comíamos mucho en cuarentena, por la ansiedad de lo que estaba pasando. Luego exploté con un tema de la glucosa a causa del azúcar, así que la eliminé en un 80- 90% de mi dieta. Me puse las pilas, empecé a hacer más deporte, y así te cambia la vida. Hoy me siento más sana y mejor. Estoy en un momento donde ha venido todo nuevo.

El programa:

En Pared

Conducción: Joanna Boloña y Lucho Trisano

Horarios: De lunes a viernes a las 10 p.m.

Canal: Tv Perú

Instagram Joanna Boloña: @joabolona

