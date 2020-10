Por más de 30 años, soñar con la clasificación a un Mundial de la selección peruana parecía un sueño imposible. Esto no detuvo a los hermanos Luis y Rafael De La Lama, quienes decidieron juntar sus dos grandes pasiones: la música y el fútbol, y que mejor manera de plasmarlo que escribiendo canciones para la blanquirroja. Ser hincha de Perú no es fácil, y Luis y Rafael lo saben. Fueron años difíciles, muchas derrotas, muchas caídas, pero a pesar de eso, estos gemelos jamás perdieron la ilusión.

Cuando empezó el proceso clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 parecía que la historia se repetía. En agosto del 2017, luego del triunfo de Perú ante la selección boliviana, Luis y Rafael decidieron que era hora de poner ese granito de arena que tanto tiempo habían estado esperando y alentar a la selección más que nunca. Fue ahí cuando nace la versión de “Al Mundial”, rumbo a Rusia, una canción que compusieron saliendo del colegio y que finalmente sería escuchada. En setiembre del 2017 se hizo hit: luego de la increíble victoria de Perú en Quito la canción llegó a las plataformas digitales para convertirse, poco tiempo después, en el himno de la selección. Hace un año los hermanos De La Lama colgaron la versión original de su primera canción en YouTube. También han contribuido con unas estrofas para la canción popular “Cómo no te voy a querer”. Y, por si fuera poco, compusieron una nueva canción para Qatar 2022 titulada “Deja todo en la cancha”. Conoce aquí su historia.

¿Cómo nace esta idea de escribir/componer canciones para la selección?

Luis: A mi hermano y a mí siempre nos ha encantado el fútbol desde épocas del colegio. Siempre íbamos a alentar a Perú al estadio o nos reuníamos con amigos a ver los partidos. Desde esa época nosotros también ya teníamos actividad musical. Desde hace mucho tiempo que ya escribíamos canciones para el fútbol y en especial para la selección peruana. Empezamos escribiendo la canción “Al Mundial”, que la compusimos saliendo del colegio en el 93′ o 94′, no recuerdo bien (risas). Después de muchos años, cuando Perú estaba en todo el proceso de eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, decidimos retomar esa canción que habíamos creado hace tantos años atrás porque sentíamos que era el momento de hacer algo. Lo único que modificamos de la letra original es la frase de “hasta Rusia llegarás” por el contexto que estábamos viviendo. Que mejor que tener nuestras dos pasiones que son la música y el fútbol juntos. Entonces para nosotros es como un sueño. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo por siempre.

¿Cómo es el proceso de trabajo para la creación de las canciones? ¿Cómo se dividen el trabajo?

Luis: Todas las canciones que hemos hecho para la selección son totalmente compartidas con mi hermano. A veces llegamos con una idea, uno aporta con una estrofa tanto en la línea melódica como en la letra y el otro con el coro; o agarramos la guitarra y juntos vamos moldeando la canción. Es un trabajo de equipo. Se podría decir que es un 50 y 50, tanto en letra como en música. Siempre hay una letra central, pero entre los dos vamos afinando y buscamos que sea algo que llegue mucho al corazón del hincha sobretodo. Nosotros que hemos escuchado muchos cánticos de hinchas en el estadio sabemos por dónde va el gusto de las letras. Es por esto que nuestras canciones tanto en música como en letra son muy de barra, de hincha, que provoca cantar y festejar.

Rafael: Lo que pasa es que nosotros no sólo somos músicos sino también somos hinchas de Perú, entonces esa combinación te la crees al escuchar una canción. Sientes que realmente lo hizo un hincha. Para esta última canción que hemos hecho “Deja todo en la cancha” entre mi hermano y yo propusimos muchas melodías. Finalmente agarramos una parte de lo que propuse yo, otra de lo que propuso él hicimos una mezcla hasta que quedará perfecta.

¿Qué significó para ustedes que su primera canción “Al Mundial” se vuelve el himno de muchos hinchas peruanos para Rusia 2018?

Luis: La verdad que no esperábamos la magnitud ni la acogida que tuvo. En ese entonces lo único que hicimos fue un video lyric que lo colgamos en YouTube, ni siquiera tiene un video oficial. De un momento a otro, empezó a aparecer en todos lados y poco a poco empezó a calar en la gente. Nosotros nos sorprendimos muchísimo, estábamos alucinados de que nuestra canción, esa que habíamos escrito hace tanto, se iba posicionando en el momento que vivía la Selección. A tal punto que para muchos ha significado que se convierta en la canción que acompañó a Perú en este camino clasificatorio hasta Rusia. Fue una gran emoción para nosotros y un momento que jamás vamos a olvidar en toda nuestra vida.

¿Cómo así se animaron a componer una nueva canción para este nuevo proceso de eliminatorias de la selección?

Rafael: Cuando terminó el Mundial de Rusia, nosotros no queríamos hacer una modificación de la letra de “Al Mundial”, porque pensamos que, si la cambiábamos, iba a ser como no respetar el momento vivió esa canción y que ya paso su ciclo. Fue por ese motivo que hicimos “Deja todo en la cancha”, queríamos que tenga la misma fórmula para que no se extrañe “Al Mundial”. Es decir, un coro de barra, las estrofas dispuestas de manera similar, con un ritmo y una velocidad parecida. Para nosotros es la continuación de nuestra primera canción. Luego pensamos que por qué no soltar “Al Mundial” pero con la letra original, con la frase que dice “quiero verte campeonar”. Fue una decisión que tomamos porque estaba bien respetar el momento que tuvo la canción para el Mundial de Rusia, pero si a la hinchada le gustaba la canción y querían seguir escuchándola y gozándola, no podíamos privarlos de eso.

¿Cómo se contactaron con Pelo D’Ambrosio y Julio Andrade para que sean las voces de esta canción?

Luis: A Pelo D’Ambrosio lo conocimos por otro proyecto que tenemos, un proyecto de música country que se llama “Los Caracoles Suicidas”. Y lo conocimos cuando nos invitaron a un programa de televisión. Sentimos mucha química al momento de hablar con él y nos dimos cuenta que también era un fanático del fútbol y de Perú, compartíamos las mismas ideas. Justo en ese momento con mi hermano ya estábamos pensando en grabar “Al Mundial” para la versión de Rusia y sentimos que Pelo D’Ambrosio era el indicado para cantarla. Fuimos al estudio, le enseñamos la canción, le encantó y se enamoró del proyecto. Lo grabamos y la verdad que su interpretación fue bastante buena. Así fue que lo conocimos. Y para esta segunda canción “Deja todo en la cancha”; claro que queríamos que participe. Para enriquecer un poco más la canción y la interpretación vocal llamamos a Julio Andrade, quien también se entregó de lleno al proyecto, le gustó mucho. Fue espectacular poder trabajar con estos dos artistas. Se sentía que era un equipo que al igual que nosotros amaba el fútbol y a la Selección.

Rafael: Aparte de eso, también tiene un significado simbólico el hecho de que dos cantantes de rubros musicales muy distintos, ya que Pelo D’Ambrosio es folclórico y Julio Andrade es más del rock y el pop, canten esta canción juntos porque es algo que tal vez comúnmente no se daría. Para nosotros fue como una expresión de la unidad de los peruanos de cierta manera y nos pareció interesante poder presentarle eso al público.

¿De dónde nace el nombre “Deja todo en la cancha”?

Luis: Deja todo en la cancha es un título que va más allá del fútbol. Pensamos que “Deja todo en la cancha” es una especie de metáfora que significa que todos los peruanos debemos dejarlo todo en todo lo que hacemos. El fútbol es al final como un escenario que representa todo lo que vivimos, todo lo que soñamos todos los sacrificios que debemos hacer para lograr nuestros objetivos tanto grupales como individuales. Ambos pensamos que el título era apropiado y además muy futbolero, pero tiene un significado muy amplio que no se queda solo en el fútbol.

Rafael: Además, se busca algo que nunca debemos de perder, que lo tuvimos en el Mundial de Rusia y es que el equipo tenga temple y actitud. Dejar todo en la cancha es eso justamente. Algo que de repente en eliminatorias pasadas la Selección perdía, esa actitud y es importante recordar que eso no hay que dejarlo de lado. Por eso escogimos este título, para que la hinchada lo recuerde también.

¿Cómo fue la experiencia de grabar el videoclip? ¿Dónde lo grabaron?

Luis: La experiencia fue espectacular. La canción tiene una introducción que te lleva a Qatar, con unas líneas melódicas árabes. Entonces quisimos que el video también tenga algo de eso. Inclusive hay hasta un camello (risas). Así que escogimos la Huacachina y todo ese desierto en Ica como escenario para el video. Nos fuimos a las dunas para simular la llegada de la barra peruana a Qatar y darle pase a todo lo demás que son ya escenas de fútbol, y la parte vocal de Pelo D’Ambrosio y Julio Andrade. Convocar a toda la barra fue muy bonito porque todos eran amigos y familiares nuestros que siempre están ahí para alentar a Perú.

Rafael: El video tiene tres partes. Primero la hinchada llegando a Qatar con el camello y la gente gritando y alentando. La segunda parte es una recopilación de escenas de la selección jugando en el estadio, los hinchas alentando desde ahí. Y ya la tercera parte que es muy emotiva, es un niño que esta con la bandera peruana subiendo a unas dunas en el desierto y termina en la cima flameando la bandera, que refleja el esfuerzo de todos los peruanos. Quisimos que tenga esos tres momentos alternando con Pelo y Julio cantando los versos. El hecho de que todos los que participaron en el video sean conocidos hizo que nosotros nos sintiéramos como en familia y eso le dio un toque acogedor al momento.

¿Qué mensaje quieren transmitirles a los hinchas peruanos con esta nueva canción?

Luis: Lo que queremos decirles es que tanto desde las tribunas como lo que hace el equipo peruano en la cancha sea un apoyo total e incondicional. Algo que hagamos todos desde donde nos toque, hoy en día no podemos ir al estadio, pero debemos apoyar con toda la buena vibra e intención y cuando nos toque ir igual alentar. La canción busca transmitirles la importancia de entregarlo todo, en todos los aspectos de la vida. Así que, al hincha peruano, dejarlo todo en la cancha, es eso, alentar en todo momento a Perú desde toque estar.

Rafael: El coro de la canción dice “vamos Perú deja todo en la cancha”, no dice “vamos selección peruana deja todo en la cancha”, que igual de cierta manera nos referimos a la Selección porque es la protagonista de la canción, pero también nos dirigimos a la hinchada. Yo lo resumo como unión para lograr éxitos y en el caso del fútbol es que la Selección llegue al Mundial de Qatar.

