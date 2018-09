José Mourinho atraviesa un duro momento con Manchester United en la presente edición de la Premier League. Los 'Red Devils' igualaron 1-1 ante Wolverhampton por la jornada 6 del torneo. Tras ello, el entrenador portugués tuvo fuertes declaraciones sobre el rendimiento de sus delanteros.

"Yo siempre espero más de mis atacantes, no tuvieron creatividad, movimiento o dinámica. Fue muy fácil para los defensas rivales el poder detenerlos con su supremacia en los últimos minutos. En general, creo que no merecimos más de lo que tuvimos hoy", precisó el ex técnico del Real Madrid.

Mourinho destacó la actitud y empeño que le colocó el conjunto rival al encuentro disputado en Old Trafford. Además, precisó que no fue la mejor actuación de sus dirigidos.

"No ha sido una buena actuación y no ha sido un buen resultado. Pero ha sido justo. El Wolves ha afrontado el partido como si fuera una final de un Mundial, que es como a mí me gusta afrontar los partidos. Con esa actitud quiero que jueguen mis equipos todos los partidos. Ellos lo hicieron, pero nosotros no", sentenció el luso.

Cabe señalar que Manchester United se estrenó en la actual temporada de la Champions League con una goleada en condición de visitante ante Young Boys.