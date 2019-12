En el marco del partido de vuelta entre el Bayern Múnich contra el Tottenham, José Mourinho, flamante entrenador del cuadro inglés, explicó en conferencia de prensa por qué no quiso que sus jugadores vean la goleada que sufrieron dos meses atrás en Londres.

El entrenador tomó la decisión de no analizar el video del partido junto con todo el equipo. “Prohibí cualquier imagen sobre el partido [de la primera vuelta contra el Bayern]”, dijo Mourinho.

El portugués mencionó los motivos por los cuales se negó a revivir la goleada por 7-2 que recibieron en su propia casa.

“Lo he visto un par de veces junto a mi equipo y los analistas, pero no hemos querido mostrarle ninguna imagen a los chicos. No en absoluto. Nos vamos a centrar más en nosotros que en el Bayern”, declaró.