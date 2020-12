Este 25 de diciembre se celebró la navidad en muchas partes del mundo y también se cumplió un mes del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Muchas historias se han contado sobre el astro argentino y, a propósito de esta fecha festiva, el periodista Daniel Arcucci relató una anécdota muy especial con el ‘Pelusa’.

En el programa deportivo de C5N, conducido por Víctor Hugo, Daniel Arcucci recordó la navidad que pasó hace 35 años junto a Diego Maradona y su familia en la casa de Villa Devoto.

En 1985, Arcucci trabajaba en la revista El Gráfico y fue el encargado de realizar una crónica peculiar. Su jefe Cherquis Bialo le pidió que pase la noche buena con Maradona. ”Queremos que nos cuente que come, con qué brinda, qué regala y qué le regalan”, contó.

Al día siguiente, el comunicador argentino fue a buscar al ‘Pelusa’ en el aeropuerto y le hizo el pedido de pasar la noche del 24 de diciembre con él, idea que no le gustó a Diego.

“¿Pero qué les pasa en el Gráfico? ¿Se volvieron locos?”, fueron las palabras de Maradona. Arcucci insistió y le dijo que se quedaría “a un costadito con el fotógrafo”. En ese instante, el entonces futbolista no accedió, pero le dio su número de teléfono para que lo llame más tarde.

Según contó Arcucci, llamó reiteradas veces a Maradona durante el día, pero no contestó. Sin embargo, a las 10 de la noche, en el último intento, Claudia Villafañe, entonces pareja del ‘Pelusa’, respondió la llamada.

“Mirá, yo soy un periodista de un pueblo, vivo a 600 kilómetros de acá. Me quedé solo para hacer esta nota, creo que me quedo sin trabajo, sin fiestas, sin nada. ‘Esperá un poquito’ dijo Claudia generosa”, relató Arcucci.

“Pasaron dos minutos y apareció Diego en el teléfono. Me insultó en todos los idiomas y me dijo: ‘este es un golpe bajo, vos me querés ablandar y no te voy a dar la nota (de noche buena), pero vení mañana a las 11 de la mañana, que te voy a dar la nota más importante de tu vida’”, siguió.

Entonces, el 25 de diciembre, Arcucci asistió junto a un fotógrafo muy temprano a la casa de Villa Devoto y esperó a que sea la hora indicada. “A las 11, ni un minuto antes, ni un minuto después, toqué el timbre. Soy Daniel Arcucci de El Gráfico, y me dijeron: ‘ah sí, Diego te está esperando’. Entré a las 11 de la mañana y salí a las 11 de la noche”, contó.

Gracias a ello, el periodista pudo publicar su nota en El Gráfico y recuerda aquel momento con mucha alegría. “Me gusta pensar, 35 años después, que Diego, en su inteligencia emocional, se dio cuenta que respeté su pedido”.

De fondo, está también quién era Maradona. Qué respetaba y por qué. Y eso de que nunca haría poner en juego el trabajo de nadie. Es una lección extraordinaria.

Parte 3: pic.twitter.com/Ay0V3VS2wJ — Alejandro Wall (@alejwall) December 26, 2020

