Liga de Quito vs Botafogo en vivo: sigue el partido por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores 2024 que se disputa el jueves 11 de abril, desde las 17:00 horas de Perú y Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. La transmisión por televisión se puede ver en ESPN, mientras que Star Plus y DirecTV GO (DGO) pasarán el encuentro por internet (streaming) desde cualquier dispositivo, como teléfonos celulares, televisores smarTV, tablets, entre otros.

